An Giang: 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng hầu tòa

Sáng 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền" đối với 62 bị cáo. Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỷ đồng, do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang) trực tiếp chỉ đạo phá án.

Theo cáo trạng, tháng 5-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các đối tượng: Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi), Dương Văn Hoàng (64 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (tự Phúc, 44 tuổi), La Thị Hồng Yến (tự Thủy Tiên, 50 tuổi) và 58 bị cáo khác thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của 11 đối tượng, trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 mô tô; 5 ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Sau khi vụ án bị lực lượng công an phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng số điện thoại đăng ký 4 tài khoản zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỷ đồng.

Đây là đường dây lô đề lớn, hình thành và hoạt động nhiều năm nên thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này đã thành lập các doanh nghiệp, trưng bày một số sản phẩm mẫu nhưng không hoạt động mua bán mà nhằm "núp bóng" để hoạt động lô đề. Đặc biệt, các đối tượng này có nhiều mối quan hệ trong xã hội nên việc đấu tranh phát hiện các đối tượng rất khó khăn.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 29-3 tới.