An Giang: Bắt 2 anh em ruột vung dao giết người trên phà An Hòa

Cho rằng nạn nhân lấy xe máy của mình rồi bỏ chạy, 2 anh em ruột rủ nhau mang dao, lấy xe máy đuổi theo, sau đó chém nạn nhân gục tại chỗ ngay trên phà An Hòa, bờ Chợ Mới thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).