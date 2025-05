An Giang: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của công ty tài chính

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986, cùng ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.