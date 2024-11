An Giang: Khởi tố 17 đối tượng chém người khác trọng thương

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".