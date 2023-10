An Giang: Tạm dừng lưu thông đường lên Núi Cấm do sạt lở nghiêm trọng

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 3-10, tuyến đường dẫn lên Núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xảy ra vụ sạt lở đất, đá, làm hư hỏng một số hạng mục của tuyến đường này. Khảo sát nhanh của chính quyền và ngành chức năng địa phương, dọc sườn Núi Cấm hiện có gần 400 vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất, đá, uy hiếp sự an toàn của du khách đến tham quan Núi Cấm và người dân sống trong khu vực.