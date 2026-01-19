An Giang: Tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu chính thức tăng 6 chuyến/tuần

Từ ngày 19-1, tuyến tàu cao tốc Phú Quốc đi Thổ Châu (tỉnh An Giang) và ngược lại đã chính thức tăng từ 4 lượt/tuần lên 6 lượt/tuần.

Tuyến vận tải Phú Quốc - Thổ Châu và ngược lại được khai thác bởi tàu cao tốc Superdong V

Sáng 19-1, lãnh đạo Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang thông tin, mở màn cho sự kiện tăng chuyến là đúng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu cao tốc Superdong V đã chở hơn 250 hành khách bắt đầu rời cảng Bãi Vòng (đặc khu Phú Quốc) đến Cảng thủy nội địa đặc khu Thổ Châu.

Tàu cập Cảng thủy nội địa đặc khu Thổ Châu sau khoảng 2 giờ 30 phút, với quãng đường hơn 60 hải lý; giá vé 324.000 đồng/hành khách.

Lịch hoạt động tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu

Sáng cùng ngày, ông Trần Nguyên Khải, Chánh Văn phòng UBND đặc khu Thổ Châu, cho biết chính quyền địa phương và người dân cũng rất phấn khởi, vui mừng khi tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương giữa Phú Quốc và đảo tiền tiêu Thổ Châu.

“Địa phương sẽ tích cực tuyên truyền đến người dân nắm rõ lịch hoạt động tuyến cao tốc, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình xuất, nhập bến”, Chánh Văn phòng UBND đặc khu Thổ Châu nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang tăng chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo trên hành trình Phú Quốc - Thổ Châu và ngược lại.

Tuyến vận tải được khai thác bởi tàu cao tốc Superdong V. Đây là phương tiện có thông số kỹ thuật hiện đại, đảm bảo an toàn hàng hải; sức chứa 275 hành khách; trọng tải toàn phần 85,00MT; tổng công suất máy chính 1.518KW.

Hành khách đi tuyến Phú Quốc - Thổ Châu vào sáng 19-1

Tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu hoạt động với tần suất 1 lượt/ngày, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

Giờ xuất bến cụ thể là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, tàu rời cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) lúc 10 giờ 30; thứ ba, thứ năm, thứ bảy, tàu rời Cảng thủy nội địa Thổ Châu lúc 8 giờ.

Trước đó, từ ngày 22-11-2025, Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cũng đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc Phú Quốc đi Thổ Châu và ngược lại với tần suất 4 lượt/tuần (thứ hai, thứ năm: tuyến Phú Quốc - Thổ Châu; thứ ba, thứ sáu: tuyến Thổ Châu - Phú Quốc).

NAM KHÔI