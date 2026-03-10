Lật xe khách trên quốc lộ 19, 2 người nhập viện

Xã hội

Sáng 10-3, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người bị thương nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 9-3, ô tô khách do ông Trịnh Văn Minh (sinh năm 1979, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng Tây – Đông (từ An Khê về Tây Sơn). Khi đến Km 55+400, thuộc thôn Trung Sơn, xã Bình Khê, xe bất ngờ lật nghiêng bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 10 hành khách.

z7604486012057_8f5469a281f090fa81b0ba2db2406767.jpg
Hiện trường xe khách nằm lật trên quốc lộ 19. Ảnh: HUỲNH PHƯƠNG

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã có mặt để hỗ trợ các hành khách ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

z7604486013233_c093b6cd95ce365897384aefd859da80.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: HUỲNH PHƯƠNG

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, do đường trơn xe mất lái tự ngã, lật bên lề phải. Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế cho kết quả âm tính.

NGỌC OAI

