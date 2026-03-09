Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khai thác

Ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các hạng mục công trình tại các nút giao Long Thành, Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở tình hình thực tế, đơn vị đã chỉ đạo lập phương án tổ chức giao thông theo hướng chỉ đưa vào khai thác trước tuyến chính cao tốc và một số nhánh của nút giao, cầu vượt ngang.

Đối với công tác thu phí khi đưa vào khai thác, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục nghiên cứu phương án và lắp đặt các thiết bị phục vụ thu phí cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa xây dựng hoàn thành hệ thống trạm thu phí để thu phí liên thông theo hồ sơ thiết kế đã thỏa thuận.

Đoạn nối giữa dự án thành phần 2 và thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã gần như hoàn chỉnh

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành hiện vẫn gặp một số khó khăn như: hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của một số hạng mục chưa được thẩm định, phê duyệt kịp thời; nguồn vật liệu xây dựng tại các địa phương lân cận khan hiếm. Do đó, liên danh nhà thầu kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và làm việc với các địa phương để phân bổ nguồn vật liệu cho dự án.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu để sớm đưa vào khai thác. Với dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu triển khai dự án theo nguyên tắc “nhanh - đúng - trúng - chuẩn”, bảo đảm hiệu quả và an toàn. Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương làm việc với Sở Tài chính các địa phương để điều chỉnh báo giá vật liệu sát với thực tế, tạo cơ sở triển khai dự án đúng tiến độ.

