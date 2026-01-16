An sinh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính phủ Indonesia vừa phân bổ 335.000 tỷ rupiah (khoảng 19,8 tỷ USD) cho chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) trong năm 2026, biến chính sách phúc lợi thành nền tảng cho chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Theo Hãng Thông tấn Antara của Indonesia, đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội, mà còn là động lực kinh tế chiến lược ở quy mô quốc gia trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và nhu cầu kích cầu nội địa ngày càng trở nên cấp thiết. Phát biểu tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, ông Airlangga Hartarto, nhấn mạnh, toàn bộ nguồn kinh phí của chương trình được bảo đảm từ ngân sách nhà nước nhằm duy trì tính ổn định, bền vững và có kiểm soát trong quá trình triển khai, qua đó tránh biến MBG thành một gánh nặng tài khóa ngắn hạn, đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng lâu dài.

Bữa ăn trưa miễn phí tại một trường tiểu học ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: UNICEF Indonesia)

MBG được khởi động từ tháng 1-2025, cung cấp bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng miễn phí cho học sinh, phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp, với mục tiêu then chốt là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi - một trong những thách thức xã hội lớn nhất của Indonesia. Theo kế hoạch năm 2026, MBG dự kiến tiếp cận khoảng 82 triệu người thụ hưởng trên toàn quốc, đưa chương trình này trở thành một trong những sáng kiến dinh dưỡng công cộng có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo Antara và dữ liệu của Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia, đến giữa tháng 7-2025, chương trình đã phục vụ khoảng 6,2 triệu người. Đến tháng 10-2025, con số này đã vượt mốc 36-39 triệu người thụ hưởng, cùng 12.000-13.000 đơn vị phục vụ dinh dưỡng và bếp MBG hoạt động trên khắp các tỉnh, với tổng chi tiêu ước khoảng 35.000 tỷ rupiah.

Các đơn vị cung ứng suất ăn dinh dưỡng được thanh toán trước, giúp cải thiện dòng tiền, tăng khả năng xoay vòng vốn và tạo lực đẩy trực tiếp cho kinh tế cơ sở. Thay vì phải chờ hoàn ứng, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, bếp cộng đồng và nhà cung cấp địa phương có thể chủ động mua nguyên liệu, thuê lao động và mở rộng quy mô, qua đó biến MBG thành một kênh phân phối dòng tiền ổn định từ ngân sách nhà nước xuống tận cấp làng xã.

Ông Airlangga cho biết, nếu MBG được đưa xuống cấp cơ sở với khoảng 80.000 tỷ rupiah, chắc chắn chương trình sẽ tác động rõ rệt đến tăng trưởng kinh tế. Dòng tiền lớn được phân bổ đều đặn và thường xuyên tới cộng đồng sẽ kích thích tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất thực phẩm, mở rộng chuỗi cung ứng nông nghiệp - logistics và tạo thêm hàng triệu việc làm mới, đặc biệt ở khu vực nông thôn và khu vực phi chính thức, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc kinh tế Indonesia.

Ở cấp độ vi mô, mỗi suất ăn MBG không chỉ là một bữa trưa ở trường học, mà kéo theo nhu cầu về gạo, trứng, thịt, rau, sữa, dịch vụ vận chuyển, bảo quản và chế biến, hình thành một chuỗi giá trị nội địa gắn với an sinh.

Giới quan sát đánh giá, MBG là minh chứng rõ nét cho cách Indonesia đang kết hợp chính sách xã hội với chiến lược kinh tế. Thay vì chỉ xem bữa ăn miễn phí như một khoản chi phúc lợi, Chính phủ đang định vị chương trình này như một “bộ truyền động” tăng trưởng, vừa cải thiện chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn, vừa tạo lực cầu ngay lập tức cho nền kinh tế.

VIỆT LÊ