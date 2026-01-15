Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền của Tổng thống Trump tại Venezuela

Ngày 14-1 giờ địa phương, với tỷ lệ 51-50, Thượng viện Mỹ đã chính thức bác bỏ nghị quyết lưỡng đảng nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc sử dụng quyền hành pháp liên quan đến Venezuela, sau khi một số thượng nghị sĩ Cộng hòa chủ chốt thay đổi lập trường.

Theo báo Washington Post, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã sử dụng một thủ tục Thượng viện hiếm khi được áp dụng để vô hiệu hóa nghị quyết về quyền chiến tranh do Thượng nghị sĩ Tim Kaine đề xuất, theo đó chặn một nghị quyết nhằm ngăn cấm Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các hành động quân sự ở Venezuela mà không có sự cho phép của Quốc hội. Phó Tổng thống JD Vance đã bỏ lá phiếu quyết định để phá thế ngang bằng, bảo vệ thẩm quyền của Tổng thống Trump.

Đây được xem là chiến thắng quan trọng cho chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh tranh luận gay gắt về quyền chiến tranh của Tổng thống.

Tòa nhà Quốc hội ở Washington. Ảnh: New York Times

Động thái này diễn ra sau khi tuần trước, 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng với toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu cho phép đưa nghị quyết ra thảo luận, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Trump. Kết quả lần này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với thất bại hiếm hoi của lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện trong tuần trước.

Trước đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune lập luận rằng nghị quyết của ông Kaine không còn phù hợp với thực tế tại Venezuela, do hiện không có binh sĩ Mỹ hiện diện, không có hành động quân sự hay chiến dịch tác chiến đang diễn ra. Ông cho rằng việc ưu tiên nghị quyết này vào thời điểm Quốc hội Mỹ đang tập trung vào ngân sách là không cần thiết và thiếu cơ sở thực tiễn.

KHÁNH HƯNG