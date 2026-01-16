Mỹ rút dần binh lính khỏi các căn cứ ở Trung Đông

Ngày 15-1, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức của Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang rút dần binh lính khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington can thiệp quân sự vào Iran.

Báo The I Paper cũng thông tin, Anh cũng đang rút một số nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận việc này. Về khả năng leo thang căng thẳng, 2 quan chức châu Âu nhận định Mỹ có thể sớm can thiệp quân sự. Một quan chức Israel cũng xác nhận dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định can thiệp, dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, Washington vẫn áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát đối với tình hình ở Iran. Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã nhận được một số thông tin tích cực từ Tehran, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Iran đã mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa. Theo Flightradar24, dịch vụ theo dõi chuyến bay trực tuyến toàn cầu, 5 chuyến bay của các hãng hàng không Iran là Mahan Air, Yazd Airways và AVA Airlines nằm trong số các chuyến bay đầu tiên nối lại hoạt động trên không phận Iran. Trước đó, Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay dân sự quốc tế đến và đi đã được cấp phép từ trước. Nhiều quốc gia đã khuyến cáo người dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết, Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng về tình hình tại Iran.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iran thông qua đối thoại, trong bối cảnh quốc gia này đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn và gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Istanbul, ông Fidan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn các vấn đề sẽ được giải quyết bằng đối thoại. Ông hy vọng Mỹ và Iran có thể tháo gỡ bất đồng thông qua trung gian, các bên liên quan khác hoặc tiến hành đối thoại trực tiếp. Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

MINH CHÂU