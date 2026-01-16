Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tấn công Iran

Báo Jerusalem Post dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định chưa tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Iran trong tuần này, song Washington vẫn chưa loại trừ khả năng sử dụng biện pháp vũ lực.

Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani. Ảnh: IRNA

Khi được kênh NBC hỏi liệu phương án tấn công có còn được cân nhắc hay không, ông Tổng thống Trump không đưa ra bình luận trực tiếp. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định với báo giới rằng “mọi lựa chọn vẫn đang được đặt trên bàn”. Bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang theo dõi sát diễn biến thực địa tại Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu các vụ sát hại liên quan đến việc trấn áp người biểu tình tiếp tục xảy ra.

Trong diễn biến liên quan, báo New York Times và trang tin Axios dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel và Arab cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời chưa tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Theo New York Times, ông Netanyahu và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm ngày 15-1. Nhà Trắng sau đó xác nhận cuộc trao đổi này nhưng không công bố chi tiết nội dung. Axios cho biết Tổng thống Trump đang tạm hoãn quyết định không kích Iran để Nhà Trắng tiếp tục tham vấn nội bộ và trao đổi với các đồng minh về thời điểm cũng như hiệu quả của một chiến dịch quân sự, trong bối cảnh tồn tại những lo ngại sâu sắc về nguy cơ kích hoạt các đòn trả đũa quy mô lớn từ phía Iran.

Trước đó, theo đài CNN, ông Amir Saeid Iravani, đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, đã gửi thư tới Tổng thư ký LHQ và Hội đồng Bảo an, lên án Mỹ và Israel vì đã kích động bạo lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

VIỆT LÊ