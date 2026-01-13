Đan Mạch tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ Greenland

Đan Mạch đã đầu tư hàng tỷ USD vào các trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các vùng lãnh thổ của mình, trong đó có Greenland.

Một máy bay CL-604 Challenger của Lực lượng Không quân Hoàng gia Đan Mạch

﻿tuần tra ﻿trên vùng biển Đan Mạch. Ảnh: RDAF

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Zagreb (Croatia) ngày 12-1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, cho biết: “Đan Mạch đang đẩy nhanh các khoản đầu tư cho quốc phòng nói chung, và cả đối với những năng lực đặc thù nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ như Greenland”.

Theo Tổng Thư ký NATO, Đan Mạch đã mua các máy bay tiêm kích F-35, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon và các thiết bị bay không người lái tầm xa, đồng thời đang phát triển năng lực tiếp nhiên liệu trên không.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Greenland một lần nữa nhắc lại rằng sẽ không chấp nhận việc Mỹ tiếp quản hòn đảo này “trong bất kỳ trường hợp nào”, đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực phát triển hoạt động phòng thủ của Greenland trong khuôn khổ NATO.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đang chuẩn bị tiến hành đàm phán trong tuần này tại Washington với các nhà ngoại giao hàng đầu của Đan Mạch và Greenland, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy một động thái quân sự đơn phương của Mỹ nhằm vào Greenland. Theo ông Wadephul, NATO đang đề ra các kế hoạch cụ thể hơn về vấn đề này và sẽ thảo luận chung với các đối tác Mỹ.

MINH CHÂU