Ấn tượng loạt tác phẩm nghệ thuật được tái chế từ củi lũ

Nằm giữa lòng phố cổ Hội An, “Làng Củi Lũ” (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) được nhiều du khách ví như một phòng trưng bày nghệ thuật độc đáo với những tác phẩm nghệ thuật truyền thống được tạo ra từ củi lũ.

Nghệ nhân Lê Ngọc Thuận (sinh năm 1980, quê TP Hội An cũ) chính là người khởi xướng cho ý tưởng tái chế củi lũ. Sau nhiều năm nghiên cứu, anh Thuận đã sáng lập nên ngôi làng nghệ thuật mang tên “Làng Củi Lũ” vào năm 2022.

Củi lũ vốn là những cây gỗ rừng bị lũ cuốn trôi. Vào mùa mưa, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mang theo vô số các loại rác thải, trong đó có cả những cành cây khô, gỗ mục.

Những mô hình được sáng tác từ gỗ được trưng bày tại "Làng Củi Lũ"

Các sinh vật biển được tái hiện sinh động qua bàn tay của các nghệ nhân "Làng Củi Lũ"

Mô hình "Chùa Cầu" thu nhỏ - biểu tượng văn hóa, kiến trúc độc đáo của TP Hội An cũ

Anh Thuận cho biết, trước đây khi còn làm trong lĩnh vực du lịch, bắt đầu nghe đến nghệ thuật tái chế, nhưng vì chưa hình dung rõ nên đã quyết tâm tìm hiểu. Dần dà, anh mày mò học cách làm đồ tái chế từ củi lũ với mong muốn trao cho những đồ vật này đời sống mới.

Từ đó, những thanh củi đầu tiên được anh Thuận mang về lắp ghép, trưng bày trong các homestay làm đồ trang trí theo xu hướng du lịch xanh, thân thiện với môi trường, tất cả đều được làm thủ công.

Nghệ nhân Lê Ngọc Thuận (bìa phải) sáng lập "Làng Củi Lũ"

Những bộ sưu tập tại "Làng Củi Lũ" hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước

Khi đại dịch Covid 19 bùng phát khiến hoạt động du lịch bị gián đoạn, anh Thuận bắt tay cho hành trình xây dựng “Làng Củi Lũ”. Từ ý tưởng của anh Thuận cùng bàn tay tài hoa của những nghệ nhân đã "hồi sinh" những thanh củi lũ.

“Những nguyên liệu tưởng bỏ đi vốn rất đẹp, mình phải yêu thương nó”, anh Lê Ngọc Thuận chia sẻ.

Nhiều sản phẩm đa dạng, độc đáo cả về điêu khắc lẫn màu sắc

Những linh vật được tạo ra theo "vòng đời tái sinh củi lũ"

Giờ đây, mỗi ngày, “Làng Củi Lũ” đón hàng trăm lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Nhiều du khách thích thú khi tận mắt chứng kiến các nghệ nhân đục đẽo từng miếng gỗ thành những sản phẩm nghệ thuật sống động.

“Tôi thật sự ấn tượng khi đặt chân đến đây, một không gian nghệ thuật với nhiều sản phẩm thủ công được làm từ củi lũ, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Nhìn các nghệ nhân đục đẽo từng miếng gỗ mới biết hành trình tạo ra sản phẩm khó đến mức nào, khi nhìn vào chẳng ai nghĩ đó là những cây củi khô đã bị bỏ đi”, bạn Trần Thanh Tuyền cho biết.

Hiện tại, "Làng Củi Lũ" có hơn 10 nghệ nhân đến từ làng mộc nổi tiếng Kim Bồng

Đến với "Làng Củi Lũ", du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình đục đẽo, tô sơn để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo từ củi lũ

Các sản phẩm “Làng Củi Lũ” không chỉ được trưng bày tại các sự kiện văn hóa địa phương mà còn tham gia triển lãm ở nhiều nước trên thế giới. Những bộ sưu tập từ củi lũ không chỉ là nghệ thuật mà còn mang vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, của Hội An.

“Bản thân tôi đang thực hiện hướng đi mang tính kết nối cộng đồng qua chuỗi thưởng thức và trải nghiệm hoạt động, sản phẩm nghệ thuật địa phương tại “Làng Củi Lũ”. Những hoạt động đó được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ, kết nối và truyền tải những thông điệp về văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững”, anh Lê Ngọc Thuận chia sẻ.

Tất cả các sản phẩm tại "Làng Củi Lũ" đều được làm thủ công

Với thông điệp bảo vệ môi trường, những khúc củi lũ dần được tái sinh thành những tác phẩm nghệ thuật

Văn hóa Cơ Tu, văn hóa Chăm Pa,... được chọn làm cảm hứng sáng tác

Cặp linh vật gà được chế tác từ những thanh củi khô

Hành trình biến củi lũ thành sản phẩm nghệ thuật từng được UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam trước đây) đề cập trong hồ sơ Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO

