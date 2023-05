Anh cảnh sát khu vực được người dân tin yêu

Thượng úy Trần Đình Trọng làm rất tốt công tác quản lý địa bàn, công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước áp lực hoàn thành nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử phục vụ Đề án 06 của Chính phủ, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an TPHCM đã phát huy phẩm chất chủ động, vượt khó, có nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả. Thượng úy Trần Đình Trọng, Cảnh sát khu vực (CSKV) thuộc Công an phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM là một điển hình.

Bám dân mọi lúc

Nhận nhiệm vụ CSKV Công an phường Hiệp Bình Phước vào tháng 8-2019, đến nay, Thượng úy Trần Đình Trọng vẫn luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và thường xuyên đẩy mạnh công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ người dân địa phương.

Theo đó, Thượng úy Trần Đình Trọng đã được người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp anh và đồng đội phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Phước, chia sẻ, phường có dân số khoảng 70.000 người, trong khi lực lượng công an phường mỏng, không thể bao quát khắp nơi trên địa bàn rộng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và hỗ trợ công an trong phát hiện, tố giác tội phạm.

Thượng úy Trần Đình Trọng làm rất tốt công tác quản lý địa bàn, công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, công an phường nhận được nhiều thông tin giá trị từ người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước khi về phường Hiệp Bình Phước công tác, Thượng úy Trần Đình Trọng phụ trách quản lý Tiểu đội Cứu nạn cứu hộ 1 thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận Thủ Đức cũ. Từ chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có, khi nhận nhiệm vụ công tác tại phường, anh đã tham mưu Ban chỉ huy thực hiện công tác PCCC-CNCH trên địa bàn. Cùng với đó, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh lập hồ sơ quản lý về PCCC, phối hợp kiểm tra PCCC các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Người chịu “cày” nhất đơn vị

Từ hiệu quả trong công tác tuyên truyền của “cựu lính chữa cháy”, Thượng úy Trần Đình Trọng được phân công tham gia tổ dữ liệu dân cư. Nhanh chóng bắt tay vào công việc, anh đã thực hiện hơn 300 lượt tuyên truyền trực tiếp và trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ khu phố, tổ dân phố.

Thượng úy Trọng cũng trực tiếp theo dõi, trả lời 128 phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (HK03) từ địa phương khác gửi tới; gửi xác minh 982 phiếu HK03. Anh cũng tham gia công tác trích lục tàng thư để làm sạch dữ liệu 124 trường hợp. Trong việc thu thập dữ liệu dân cư, Thượng úy Trọng đã gửi 1.451 phiếu DC01 (phiếu thu thập thông tin dân cư) để xác minh tới địa phương khác; tổng hợp, phân loại số DC01, DC02 (phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư) gửi về; bàn giao về Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Thủ Đức 8.118 phiếu DC01, DC02.

Anh cũng trực tiếp vận động hơn 1.000 người dân làm CCCD gắn chip, trực tiếp tham gia cấp CCCD cho hơn 5.000 lượt người dân tại điểm cấp lưu động ở phường. Anh còn trực tiếp tham gia cấp CCCD tại nhà cho 15 người già yếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đi lại được...

Bên cạnh công tác chuyên môn, Thượng úy Trần Đình Trọng cũng là CSKV giàu lòng nhân ái. Đợt dịch Covid-19 bùng phát, địa bàn anh phụ trách là khu vực giáp ranh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Lúc đó, bà con trong khu phố rất hoang mang.

Thượng úy Trọng đã cùng với cấp ủy, ban điều hành khu phố làm tốt công tác phòng chống dịch, an sinh xã hội tại địa bàn. Anh trực tiếp đi vào tâm dịch trong thời điểm căng thẳng, khó khăn nhất để tiếp cận bà con, nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân không may mắc Covid-19 và cùng các đơn vị vận chuyển lương thực, thực phẩm chăm lo cho người dân.

Thượng úy Trọng đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ bà con 5 tấn rau củ quả, 2.000 quả trứng, 2 tấn gạo, 500 phần quà; hỗ trợ các hộ dân khó khăn có con nhỏ mới sinh. Anh cũng vận động 38 chủ trọ giảm tiền thuê trọ cho người dân cư trú tại địa bàn quản lý với tổng số tiền 304 triệu đồng.