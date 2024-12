Australia ký hiệp ước an ninh với đảo quốc Nauru

Ngày 9-12, Australia và đảo quốc Nauru đã công bố hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt giữa hai bên, thúc đẩy mục tiêu của Canberra mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Thái Bình Dương.

Tổng thống Nauru David Adeang và Thủ tướng Anthony Albanese sau lễ ký hiệp ước an ninh. Ảnh : ABC News

Theo thỏa thuận được công bố, Australia sẽ hỗ trợ ngân sách của Nauru 64 triệu USD, và thêm 25 triệu USD để tăng cường lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh. Đổi lại, Nauru sẽ tham vấn Australia trước khi ký bất kỳ hiệp định song phương nào về an ninh hàng hải, quốc phòng và cảnh sát, cũng như quyền tiếp cận cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng và sân bay hoặc lĩnh vực ngân hàng. Australia cũng có thể phủ quyết bất kỳ sự tham gia nào của các nước thứ ba vào “các lĩnh vực an ninh và cơ sở hạ tầng quan trọng” của Nauru.

Trong phát biểu, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định hiệp ước này sẽ giúp khu vực Thái Bình Dương mạnh mẽ và an toàn hơn.

Về phần mình, Tổng thống Nauru David Adeang cho biết, hiệp ước sẽ mang lại cho quốc gia đang phát triển này một động lực kinh tế “quan trọng” đồng thời tăng cường “an ninh chung”.

Nauru đang phải đối mặt với triển vọng tài chính vô cùng bất ổn. Với diện tích đất liền chỉ 20 km2 và dân số 12.500 người, Nauru là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Theo đánh giá gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB), quốc gia này được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và có tỷ lệ thất nghiệp cùng các vấn đề về sức khỏe cao.

Theo ABC News, các hiệp ước này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Australia nhằm củng cố vị thế chiến lược của mình tại Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với Trung Quốc. Hiệp ước này có một số điểm tương đồng với Hiệp ước Falepili mà Australia đã ký năm ngoái với quốc đảo Tuvalu ở Thái Bình Dương. Theo đó, cư dân Tuvalu sẽ được trao quyền sống tại Australia nếu quê hương của họ bị ngập lụt do mực nước biển dâng cao.

