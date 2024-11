Australia: Mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng

Báo cáo thường niên của Tổng cục Tín hiệu Australia (ASD) về mối đe dọa an ninh mạng giai đoạn 2023-2024 cho biết nước này đang phải đối mặt với mối đe ngày càng gia tăng.

Đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng tại Australia. Ảnh: ACSM

Bối cảnh mối đe dọa này phù hợp với môi trường chiến lược đầy thách thức được nêu trong Chiến lược quốc phòng quốc gia năm 2024 và Chiến lược an ninh mạng năm 2023, với sự cạnh tranh chiến lược đi kèm với sự phát triển công nghệ, bao gồm cả năng lực mạng.

Báo cáo năm nay trình bày chi tiết cách các tác nhân mạng độc hại của nhà nước và phi nhà nước tiếp tục nhắm mục tiêu vào các chính quyền, các cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp và cá nhân người dân Australia, bao gồm cả mục đích gây rối và thu lợi tài chính. Mặc dù số lượng sự cố mạng được báo cáo vẫn ổn định, song báo cáo cho thấy tác động và những tổn thất mà tội phạm mạng gây ra cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ ở Australia đang gia tăng.

Theo báo cáo, trong giai đoạn nói trên, ASD đã nhận được hơn 36.700 cuộc gọi tới Đường dây nóng An ninh Mạng Australia, tăng 12% so với năm 2022-2023. ASD cũng đã nhận được hơn 87.000 báo cáo về tội phạm mạng trong năm tài chính 2023-2024, trung bình cứ 6 phút lại có một báo cáo. 11% trong số 1.100 sự cố an ninh mạng mà ASD phản hồi có liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng…

Chính phủ Australia cam kết sẽ chi 10 tỷ - 15 tỷ USD trong thập kỷ tới cho Chương trình Đầu tư tích hợp quốc phòng năm 2024 để nâng cao năng lực trong lĩnh vực mạng của Australia…

MINH CHÂU