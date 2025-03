Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng người dân truy bắt kẻ cướp tiệm vàng

Ngày 25-3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khen thưởng người dân truy bắt kẻ cướp giật. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao giấy khen đột xuất cho chị Trần Thị Thu Mai (43 tuổi) và các ông: Nguyễn Minh Thi (40 tuổi), Ngô Thanh Quốc (45 tuổi), Phạm Văn Thân (61 tuổi, cùng trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc).

Trước đó, chiều ngày 14-3, tại tiệm vàng K.M., Bùi Chí Bình (28 tuổi, trú TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) giả vờ vào mua vàng. Sau đó, đối tượng cướp 1 nhẫn vàng và 1 lắc vàng rồi nổ máy xe, định tẩu thoát. Lúc này, nữ chủ tiệm vàng Trần Thị Thu Mai truy đuổi, giằng co khiến Bình phải bỏ xe máy và bỏ chạy.

Đồng thời, các ông Thi, Quốc, Thân đang ở gần đó nghe tiếng tri hô của chủ tiệm đã lập tức truy đuổi Bình. Cùng thời điểm này, Công an xã Xuyên Mộc tuần tra địa bàn, nghe tiếng tri hô của bà con cũng kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng và thu giữ các tài sản là tang vật vụ cướp giật.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã tặng giấy khen đột xuất cho Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Ngày 17-3, chị Nguyễn Thị Kim Hồng (27 tuổi, người Pháp gốc Việt) đến Công an xã Hòa Hiệp nhờ tìm người thân.

Cách đây 27 năm, do hoàn cảnh, chị Hồng cùng em gái sinh đôi được một gia đình người Pháp nhận nuôi. Do biết thông tin chị Hồng lưu lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn, nên công an xã Hòa Hiệp đã rất khẩn trương xác minh, giúp chị tìm được gia đình trong vài giờ đồng hồ.

PHÚ NGÂN