Bác kháng cáo của Trang Nemo

HĐXX cho biết, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang, Quy, Khương, Nam nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Nam 1 năm tù. Đồng thời, tòa cũng bác kháng cáo của bà Phạm Lệ Khanh về việc đề nghị thay đổi tội danh của các bị cáo từ tội “Gây rối trật tự công cộng” sang tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tòa, các bị cáo hành động bộc phát, không chuẩn bị trước do bà Khanh đã có hành vi chửi bới, kích động các bị cáo.

Khi phiên xét xử gần kết thúc, bị cáo Phan Hoàng Nam mới xuất hiện tại tòa. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được lý do tới tòa trễ so với giấy triệu tập 2 giờ đồng hồ. “Ý thức pháp luật của bị cáo rất kém”, vị chủ tọa nhắc nhở.

Theo hồ sơ, Trang Nemo là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do có mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My ở cửa hàng để nói chuyện.

Khoảng 15 giờ ngày 16-1-2022, chị My cùng chị Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Sau đó, chị My cùng chị Yến vào cửa hàng gặp xin lỗi Trang, còn chị Khanh đứng chờ bên ngoài.

Trong lúc chị My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng nói chị My đi về rồi xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Khanh, sau đó, hai bên chửi nhau. Nhân viên của Trang là Quy cùng Trang xông vào nắm tóc, rồi đánh chị Khanh. Chị Yến thấy vậy nên can ngăn thì bị Nguyễn Ngọc Khương (sinh năm 1999) đánh.

Thấy đánh nhau, Nam và Tuấn (bảo vệ cửa hàng) đi bên ngoài vào thì thấy Quy, Khương và chị Khanh đang chửi nhau nên lao vào đánh chị Khanh. Ít phút sau, công an có mặt mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, chị Khanh mang thương tích 3%, chị Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương.

Tháng 11-2022, TAND quận 1 đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. HĐXX cho biết, vụ án có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó, có nội dung tòa yêu cầu làm rõ hành vi gây thương tích, và yêu cầu xử lý hình sự của chị Khanh đối với những người gây thương tích cho chị. Quá trình này, Viện KSND quận 1 giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo nói trên.