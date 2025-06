Bạc Liêu: Bắt đối tượng dùng tên công ty đã đóng cửa lừa hơn 100 khách hàng

Ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tâm Tuấn (sinh năm 1990, ngụ khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.