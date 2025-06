Khởi tố vụ án liên quan đến cán bộ ANTT bị đâm trọng thương

Ngày 23-6, liên quan đến vụ cán bộ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” để điều tra.

Đối tượng Bùi Minh Lợi bị công an bắt giữ

Trước đó, sáng 20-6, Công an thị trấn Năm Căn nhận được tin báo đối tượng Bùi Minh Lợi (SN 1995, cư trú khóm 5) có hành vi đánh đập mẹ ruột của mình tại nhà riêng. Ngay sau đó, Công an thị trấn Năm Căn cùng với lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và giải quyết vụ việc, mời Lợi về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, Lợi không hợp tác, bất ngờ rút dao tấn công anh Trần A Đal (Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khóm Tắc Năm Căn, thị trấn Năm Căn) gây thương tích vùng ngực trái. Ngay sau đó, anh Đal được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Hiện anh Đal đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển tốt. Riêng đối tượng Bùi Minh Lợi đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua khai thác thông tin ban đầu, Bùi Minh Lợi có biểu hiện bất ổn tâm lý, nhưng chưa từng được giám định hoặc điều trị tại cơ sở chuyên môn. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang chờ kết quả giám định tâm thần để xác định trách nhiệm hình sự.

TẤN THÁI