Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói về cám dỗ “viên đạn bọc đường” trong vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Như Báo SGGP đã thông tin, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can liên quan vụ làm giả giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây là vụ án “phơi bày” sự xuống cấp của một bộ phận cán bộ y tế, trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lộng hành, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trong 40 bị can bị khởi tố, có ông Trần Văn Trường, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thông tin với các cơ quan báo chí chiều 23-6, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhân đạo của Việt Nam là miễn giảm trách nhiệm hình sự đối với người mắc bệnh tâm thần.

Từ đó, các đối tượng phạm tội đã câu kết với cơ sở y tế để làm giả hồ sơ bệnh tâm thần, sau đó tiếp tục móc nối với trung tâm giám định pháp y, cơ sở chữa bệnh bắt buộc để làm sai, lệch kết quả từ “không mắc bệnh tâm thần” thành “mắc bệnh tâm thần hạn chế” hoặc “mất năng lực hành vi”. Mục đích của chúng là để giảm trách nhiệm hình sự.

Quang cảnh hội nghị cung cấp thông tin về chuyên án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ranh giới giữa “tâm thần” và “không tâm thần” luôn được các cơ quan tố tụng tập trung xác minh, giám định và cũng là điều trăn trở, tìm lối ra để giải quyết tận gốc vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho hay, quá trình điều tra, rà soát, nhiều đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án đã phạm những tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và thậm chí bị truy cứu ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Riêng đối với chủ mưu là Nguyễn Thị Mai Anh (trú ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), là đối tượng có rất nhiều tiền án, với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Tuy nhiên, mỗi lần phạm tội, người phụ nữ này đều có bệnh án tâm thần. Ông Đào Thịnh Cường cho biết, đối tượng Mai Anh thao túng gần như cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, với vòng tròn khép kín từ lãnh đạo đến bảo vệ, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Nhiều lần, viện kiểm sát trưng cầu, giám định nhưng kết quả vẫn bị làm sai lệch.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Nguyễn Thị Mai Anh và đồng bọn thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương đến mức, các đối tượng trước khi ra khỏi bệnh viện có một thỏa thuận là bệnh viện đều lập biên bản bệnh nhân bỏ trốn, và khi quay trở lại sẽ hủy biên bản để xóa dấu vết. Thực tế, các đối tượng bắt buộc chữa bệnh nhưng ra vào như đi chợ, ở như khách sạn hạng sang - lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thông tin.

Ông Đào Thịnh Cường chia sẻ quan điểm của cơ quan công tố tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Từ vụ án này, ông Đào Thịnh Cường nhìn nhận, hiện nay, có nhiều kẽ hở trong quá trình khám chữa bệnh, không đảm bảo tính minh bạch nên các bác sĩ pháp y và cơ sở khám chữa bệnh mới lợi dụng, vì lợi nhuận đã câu kết, thông đồng làm trái các quy định.

Từ đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội kiến nghị quy trình giám định cần sự minh bạch, có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ; việc giám định tâm thần phải có 2 cấp. Cùng với đó, cần sửa sớm Nghị định 64 của Chính phủ về việc hướng dẫn chữa bệnh bắt buộc.

Trong khi đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đây không phải là loại tội phạm mới và vụ án mới xuất hiện, mà trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá nhóm đối tượng Thân Thái Phong (sinh năm 1979) và Nguyễn Tuấn Sơn (sinh năm 1984) và một số đối tượng khác. Sau vụ án, Công an TP Hà Nội cũng đã có kiến nghị với Bộ Y tế cần khắc phục các lỗ hổng trong quá trình điều trị loại bệnh nhân này, đảm bảo khách quan; không để xảy ra tình trạng làm giả giám định tâm thần.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chia sẻ, qua vụ án trên, một số đối tượng trong khi phạm tội không có hiện tượng tâm thần, nhưng sau khi đi giám định thì lại có những biểu hiện của tâm thần. Sau đó, các đối tượng buộc phải chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại các cơ sở chữa bệnh. Từ đó, các đối tượng câu kết với nhân viên bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện để được hưởng những điều kiện tốt nhất, tránh các hình phạt do mình phạm tội.

“Trong trường hợp này, là phạm tội của phạm tội. Các đối tượng phạm tội còn liên quan lòng tham, đó là các cán bộ bệnh viện, thiếu y đức đã tiếp tay cho nhóm tội phạm để "chạy" các bệnh án trốn tránh thi hành pháp luật. Năm 2024, Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá vụ án mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với số lượng lớn, bản án đã được tuyên và có tử hình. Các đối tượng vi phạm pháp luật lấy cơ sở chữa bệnh làm cơ sở an toàn để qua mắt lực lượng cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết và sắp tới sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế phải có chấn chỉnh, chọn ra những cán bộ y tế có trình độ, đặc biệt là y đức.

“Tất cả là do con người, quan trọng là có bị sao nhãng, có bị “viên đạn bọc đường” hay không”, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Công an TP Hà Nội, năm 2016, sau khi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Nguyễn Thị Mai Anh đã câu kết với các cán bộ, giám định viên của viện để được ra ngoài. Năm 2020 và 2023, Mai Anh và chồng tiếp tục phạm tội “Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Gây rối trật tự công cộng”, tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Nguyễn Thị Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để mỗi vợ chồng người được bố trí một phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại viện và được ra ngoài.

Theo cáo buộc, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch, nghỉ mát và mời cả khoa ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi cùng. Cùng với đó, Nguyễn Thị Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp, Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường vài trăm triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong số các bị can có 36 người là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội nhận đón nhận Thư khen từ Bộ Công an. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Với chiến công xuất sắc triệt phá vụ án, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen tới Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, và ban chuyên án. Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, đánh giá cao và gửi thư khen tới Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội vì thành tích triệt phá đường dây, ổ nhóm tội phạm nêu trên.

ĐỖ TRUNG