Bạc Liêu: Bắt giam nữ chủ hụi lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Ngọc Hiểu (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.