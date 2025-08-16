Còn 6 đến 7 cơn bão trên Biển Đông, rét đậm từ tháng 11

Thời tiết những tháng cuối năm 2025 còn nhiều biến động với bão (6-7 cơn), mưa lớn và rét đậm xuất hiện trên diện rộng. ENSO duy trì trạng thái trung tính nhưng sẽ chuyển dần sang pha lạnh.

Hà Nội đang trong chuỗi ngày mưa nắng thất thường, nơi mưa nơi nắng. Ảnh minh họa

Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có báo cáo dự báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi cả nước, từ tháng 9-2025 đến tháng 2-2026.

Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 11-2025, xác suất ENSO (hiện tượng khí hậu mặt nước biển ở trung tâm Thái Bình Dương chi phối thời tiết toàn cầu) ở trạng thái trung tính đạt khoảng 60-70%. Từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, ENSO vẫn duy trì trung tính và có xu hướng nghiêng về pha lạnh nhưng chưa đạt mức La Nina.

Trên Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Mô hình của GFS, trưa 16-8

Về bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo từ nay đến tháng 11-2025 sẽ có khoảng 6-7 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, các địa phương ven biển vẫn cần đặc biệt đề phòng.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 12-2025. Tháng 9-2025, mưa nhiều tại Bắc bộ. Từ tháng 9 đến 10-2025, Trung bộ là khu vực chịu tác động chính của mưa lũ.

Đến tháng 11 và 12-2025, mưa lớn dồn dập tại Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Tây Nguyên từ Gia Lai đến Lâm Đồng.

Ảnh vệ tinh chụp những ổ mây dông tại TPHCM, Đông Nam bộ trưa và chiều 16-8

Trong khi tại đồng bằng Bắc bộ và vịnh Bắc bộ chiều 16-8 có mưa rất lớn. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Nắng nóng trong tháng 9-2025 có xu hướng giảm dần tại khu vực Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ, trong khi nắng nóng diện rộng tại Bắc bộ chấm dứt. Không khí lạnh bắt đầu hoạt động sớm từ tháng 10-2025, mạnh dần từ tháng 11 và gây ra rét đậm, rét hại với mức độ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

PHÚC HẬU