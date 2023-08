Bài bạc - hậu quả khôn lường

Vòng xoáy nợ nần bủa vây

Trung tá Trương Sa My, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang, kể: Mấy năm trước, khi hệ thống sòng bạc giáp biên bên phía Campuchia mở ra, cũng là lúc hàng ngàn con bạc trong nước rủ nhau qua đó chơi. Chủ các sòng bạc thuê ô tô tới tận nhà đón khách sang đánh bài với đủ chiêu trò chiều chuộng. Nhưng khi con bạc “cháy” túi, thì cũng chính những người hôm trước còn ngọt ngào, nay quay ngoắt 180 độ, bắt giữ con bạc, đe dọa tính mạng để yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc. “Việc con bạc nợ nần bên Campuchia bị cắt chi, xẻo tai, thậm chí là đánh tới chết đã từng xảy ra khá nhiều. Sau này, chúng ta từng bước ngăn chặn, tình hình đã được kiểm soát, nhưng tệ nạn cờ bạc vùng giáp biên vẫn còn”, Trung tá Trương Sa My nói.

Ông H. (57 tuổi, chủ tiệm cắt tóc, kiêm nghề cho vay tiền ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) thẳng thừng: lãi 5%/tháng nếu là chỗ anh em quen biết “chơi” lâu (tức có thâm niên cờ bạc), còn lạ thì 10%-20%/tháng (tức từ 60%-240%/năm) tùy người. Theo T. (28 tuổi, cộng tác viên của một số app cho vay trực tuyến) chia sẻ, nhìn bề ngoài, mọi người cứ tưởng dân lao động nghèo, người ốm đau bệnh tật túng thiếu đột xuất mới phải đi vay app (lãi suất thường gấp đôi vốn sau mỗi chu kỳ 12 tháng, tức 100%/năm), nhưng thực ra bên trong đa số là con nghiện cờ bạc - chiếm trên 80%. Bởi không ai làm ăn lương thiện, chân chính lại đi vay nặng lãi cả, vì bây giờ ngân hàng rất nhiều, thiếu gì chỗ vay đàng hoàng. “Có người là công chức, bác sĩ, giáo viên cũng tìm tới tôi tư vấn vay gấp, bao nhiêu “lai” (%) họ cũng chịu vì bị “gí” (đòi nợ) quá sao chịu nổi”, T. cho hay. Nói như lời một con bạc nợ nần quanh năm khi tiếp xúc với chúng tôi, thì: “Chỉ sợ không có chỗ để vay, còn có thì coi như duy trì mạng sống thêm vài tháng, vài ngày, lãi suất cao bao nhiêu cũng kệ”.

Gian nan triệt phá

Theo các cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang, công tác đấu tranh triệt phá tội phạm cờ bạc thời công nghệ cao gặp khó khăn nhất định. Quy trình đấu tranh, phá án là bí mật không thể thông tin rõ, nhưng đại khái là phải cử trinh sát đeo bám nhiều ngày, nhiều tháng để thu thập thông tin, chứng cứ, rồi sau đó mới tính tới việc bắt giữ các đối tượng tổ chức.

Để ngăn chặn số đề, bao lô, đá số…, mấy năm qua, một công ty điện toán cũng cho ra đời xổ số tự chọn. Tuy nhiên, do dồn nhiều tiền cho giải đặc biệt nên không thuyết phục được người chơi. Một công ty xổ số ở miền Nam cũng tổ chức xổ số tự chọn suốt cả tuần nhưng vé chỉ phát hành trong phạm vi của tỉnh, cơ cấu giải thưởng chỉ bằng số đề ở lô đầu và cuối. Các giải thưởng khác như bao lô, bao đầu đuôi khá thấp. Có lẽ vì các lý do trên, số đề và các hình thức mới của nó vẫn tồn tại, phát triển rộng khắp. “Đầu tư” khoảng 60.000 đồng, chiều “lấy” 500.000 đồng! Đơn giản là vậy, nên ai cũng lao vào. Từ chị bán rau cho đến anh chạy Grab; thậm chí dân “cổ trắng” văn phòng cũng dành ít thời gian (để tính toán con số) và tiền bạc (để “đầu tư” vào lô đề). Tuy nhiên, không “dễ ăn” như vậy. Cứ vài ngày lại thấy báo, đài đưa tin các vụ cướp giật, lừa đảo, tự tử…, mà nguyên nhân ít nhiều dính đến bài bạc, lô đề…

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Đoàn Công Thiện (Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang) cho rằng, muốn triệt tận gốc nạn cờ bạc thì rất khó, nhưng đấu tranh đẩy lùi, hạn chế tối thiểu thì có thể làm được. Chỉ cần bám sát các cộng đồng dân cư, bất kể thành thị hay nông thôn, thì gần như xóm nào cũng có người chuyên đi ghi số đề. Để ý thì sẽ thấy ngay. Còn cờ bạc qua mạng thì an ninh kinh tế phối hợp với ngân hàng kiểm soát dòng tiền của một số khách hàng sẽ biết được, người nào không có việc làm, thu nhập ổn định mà hàng ngày giao dịch chuyển tiền đều đặn là có vấn đề. Bởi người không có làm ăn, thu nhập, không đóng thuế mà chỉ chuyển khoản để kiếm sống là rất vô lý. “Qua báo chí có thể thấy, bình quân mỗi năm lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố chỉ triệt phá vài đường dây tổ chức đánh bạc. Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, không thấm vào đâu. Khi phát hiện rồi thì mức xử lý cũng chưa tương xứng với những hậu quả mà tệ nạn cờ bạc gây ra cho xã hội”, luật sư Đoàn Công Thiện nhận xét.