Bãi biển miền Trung đa dạng hoạt động trải nghiệm

Người dân, du khách vui chơi tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh). Video: DƯƠNG QUANG

Từ ngày 30-4 đến 2-5, tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thu hút hàng ngàn người dân, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây dâng hương, dâng hoa, tri ân và tham quan vãn cảnh.

Trong đó, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) đón khoảng 20.000 lượt khách; Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) đón khoảng 3.000 lượt khách; Khu di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (ở trên lòng hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đón khoảng 3.000 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) đón khoảng 3.000 lượt khách... Theo dự báo, những ngày tới tại các khu di tích này số lượng du khách sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.

Du khách đến Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Ngoài các khu di tích lịch sử, những ngày này, hàng ngàn người đã lên xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) để du lịch, tắm mát, tham quan vãn cảnh thiên nhiên núi rừng và thưởng thức các đặc sản địa phương tại bãi tắm khe suối Rào Àn.

Trước đây, khu vực bãi tắm khe suối Rào Àn chỉ là một dòng suối hoang sơ, được một số người dân địa phương thường lui tới tắm mát, giải nhiệt. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, bãi tắm khe suối Rào Àn đã trở thành địa điểm du lịch lý tưởng, nổi tiếng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân thích thú tắm bãi tắm khe suối Rào Àn (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại TP Đà Nẵng, dịp này, hàng ngàn người dân, du khách trong nước lẫn quốc tế đã đổ xô về các bãi biển nổi tiếng như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê và khu vực lân cận để vui chơi, giải nhiệt.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tại các bãi biển ở TP Đà Nẵng cũng đã diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, hấp dẫn, tạo điểm nhấn thu hút du khách như: trình diễn thể thao biển, chèo thúng, trang trí mô hình bãi biển, vẽ tranh trực hoạ, không gian ẩm thực - quà lưu niệm, khu vực trải nghiệm bia…

Hàng ngàn người đổ xô đến bãi biển du lịch Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lần đầu đến Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Ly, du khách quê ở Hà Nội chọn bãi biển là điểm dừng chân đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Chị Ly cho hay, biển ở Đà Nẵng rất đẹp, dịch vụ an toàn, các hoạt động phong phú, sôi động và đầy sắc màu. Gia đình chị rất hài lòng và có nhiều trải nghiệm ý nghĩa, đáng nhớ.

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lực lượng cứu hộ được bố trí đầy đủ, tăng cường tuần tra, trực chốt liên tục để kịp thời hỗ trợ, phòng tránh tình trạng mất tài sản, lạc trẻ em…

Bãi biển Đà Nẵng rực rỡ với nhiều mô hình trang trí sinh động, hấp dẫn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách trải nghiệm mô tô nước kéo dù tại bãi biển Đà Nẵng

Về biển Thuận An (TP Huế) dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mới cảm nhận được không khí sôi động, náo nhiệt khi từng đoàn xe nối đuôi nhau đưa du khách vào các bãi tắm. Cùng với đó là không khí tất bật tại các nhà hàng, quán ăn chuẩn bị hạ tầng, thực phẩm để chào đón, phục vụ du khách.

Trong các ngày qua, từ 15 giờ, dòng người và xe cộ đã đổ về biển Thuận An (TP Huế) khiến cho tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An bị ùn ứ. Tại khu vực bãi biển Thuận An, do lượng phương tiện quá đông nên nhiều ô tô, xe máy phải đậu đỗ ở khu vực đường dẫn vào bãi tắm. Trong khi đó các nhà hàng, quán ăn dọc bãi biển này cũng kín chỗ.

Hàng ngàn người đổ về bãi biển Thuận An (TP Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Ông Đào Quang Hưng, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, dịp nghỉ lễ này địa phương tổ chức chương trình “Thuận An biển gọi” với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam, đồng thời tiếp nối và phát huy thành quả của các kỳ Festival Huế. Qua đó, góp phần thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hàng ngàn người dân, du khách về Khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ngược ra Bắc miền Trung, trong những ngày đầu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên - một trong những khu du lịch biển nổi tiếng bậc nhất ở tỉnh Hà Tĩnh, cũng đã thu hút hàng ngàn lượt du khách lựa chọn đến nghỉ dưỡng, tắm mát, vui chơi giải trí.

Khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) thu hút hàng ngàn người đến dịp lễ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Chiều 2-5, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khu du lịch hiện có 35 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 1.400 phòng lưu trú và hơn 46 nhà hàng phục vụ ăn uống. Chỉ tính riêng trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, ước tính đã có khoảng 60.000 lượt khách đến khu du lịch để nghỉ dưỡng, tắm biển, thưởng thức hải sản, tăng từ 10-15% nên nhiều khách sạn trong tình trạng “cháy phòng".

>> Một số hình ảnh người dân và du khách tắm biển, vui chơi tại khu du lịch biển miền Trung:

Người dân và du khách hào hứng tham gia hội thi Sup - DaNang Color Race 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bãi biển Đà Nẵng rực rỡ sắc màu với hàng chục cánh diều nghệ thuật bay lượn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không gian ẩm thực lưu niệm trưng bày và bán các món ăn đặc trưng tại Đà Nẵng

Hoạt động vẽ tranh và trưng bày theo chủ đề biển - bán đảo Sơn Trà

DƯƠNG QUANG - XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG