Náo nức chụp ảnh áo dài đón xuân tại Tu viện Vĩnh Nghiêm

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Tu viện Vĩnh Nghiêm (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chiêm bái và chụp ảnh áo dài đón xuân.

Được người dân địa phương xem là ngôi chùa đẹp nhất khu vực, Tu viện Vĩnh Nghiêm gây ấn tượng với không gian rộng rãi, yên tĩnh, cùng kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ âm dương, tạo nên bối cảnh lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc xuân.

Trong những ngày cận tết này, vào những sáng chủ nhật, nơi đây rộn ràng sắc xuân khi hàng trăm bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm hoa sen, hoa ly hay quạt giấy tạo dáng trước ống kính. Dù đông đúc, không khí vẫn giữ được sự trang nghiêm và trật tự; mọi người đều tuân thủ quy định của tu viện, tôn trọng không gian tâm linh.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã thức dậy từ 4-5 giờ sáng, di chuyển hơn 30km để đến chụp ảnh, thậm chí không ngại đầu tư chi phí thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhằm ghi lại những khung hình ý nghĩa.

Không chỉ là nơi chiêm bái, Tu viện Vĩnh Nghiêm còn mang đến cảm giác thanh tịnh, góp phần làm nên một nét đẹp văn hóa độc đáo mỗi dịp xuân về.

THANH DUNG