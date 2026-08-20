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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải thông báo

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải thông báo thu hồi đất đối với 02 trường hợp không liên hệ được với người sử dụng đất để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) như sau:

STT
 Họ và Tên
 Địa chỉ
thửa đất
 Số thửa
 Số tờ
 Diện tích
thu hồi (m2)
 Thông báo
thu hồi đất
 Địa chỉ thường trú
1
 Ông Vũ Ngọc Hà
 P. Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh
 329
 07
 15,6
 Số 268/TB-UBND ngày 29/7/2026 của UBND phường Tân Hải
 KP. Phước Thành, P. Tân Hòa, TP. Phú Mỹ (nay là P. Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh.
2
 Các đồng thừa kế theo pháp luật của bà Bùi Thị Nga
 P. Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh
 44 (39)
 27
 80,8
 Số 270/TB-UBND ngày 29/7/2026 của UBND phường Tân Hải
 KP. Phước Hiệp, P. Tân Hòa, TP. Phú Mỹ (nay là P. Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh.

Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) nêu trên nếu nhận được thông báo này, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân phường Tân Hải, gặp ông Ngô Quốc Tú - Công chức địa chính phường, số điện thoại: 0933 371 617 hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải, gặp bà Ngô Thị Nguyên Nhung - Chuyên viên, số điện thoại: 0933 377 014, để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Sau khi thực hiện việc đăng tải thông báo theo quy định mà vẫn không liên hệ được với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường rà soát hồ sơ địa chính, kết quả đo đạc, kiểm đếm thực tế và các tài liệu có liên quan để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải-TPHCM

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Thông báo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hải

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