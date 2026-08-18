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Công ty Yến Sào Khánh Hòa tổ chức hành trình về nguồn tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Sáng 17-8-2026, đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

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Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm

Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể CB-CNV công ty đã thành kính nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong hành trình này, Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ, lòng biết ơn sâu sắc nhất chính là sự trân trong đối với cuộc sống hòa bình hiện tại. Bà nhấn mạnh “Nếu thế hệ cha anh đã dùng máu xương để giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc, thì thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng lao động sáng tạo, bằng trí tuệ, bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.”

Mỗi bước phát triển vững mạnh của Yến sào Khánh Hòa cùng những đóng góp cho quê hương đất nước chính là cách thế hệ hôm nay viết tiếp những ước mơ còn dang dở của cha anh.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, mỗi CB-CNV Yến sào Khánh Hòa kính cẩn thắp những nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ. Chuyến đi về nguồn đã khắc sâu thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thắp lên ngọn lửa tự hào và khát vọng cống hiến cho toàn thể CB-CNV công ty...

Thêm một số hình ảnh tại trong chuyến đi:

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K.H

Từ khóa

Công ty Yến Sào Khánh Hòa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn Trịnh Thị Hồng Vân

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