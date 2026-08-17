Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Tinh hoa Yến Sào Khánh Hòa - Dinh dưỡng vượt trội trong từng lọ nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest SVN 79

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN 79 là dòng sản phẩm cao cấp mới ra mắt vào tháng 8 năm 2026 bởi Công ty Yến sào Khánh Hòa. Trong mỗi lọ 79 ml sản phẩm chứa các hàm lượng dưỡng chất quan trọng sau: Yến sào Khánh Hòa: 457 mg từ nguồn yến đảo thiên nhiên; Axit Sialic: 32 mg giúp bồi bổ và tăng cường đề kháng, Fucoidan: Hỗ trợ tăng cường miễn dịch; Inulin: Chất xơ tự nhiên hỗ trợ hệ tiêu hóa; Collagen: Hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa.

Đặc điểm nổi bật: Quy trình sản xuất: Kết hợp phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn Châu Âu.Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt các chứng nhận quốc tế như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP. Phân loại: Có cả dòng sản phẩm có đường và không đường, phù hợp cho mọi độ tuổi và người cần kiểm soát đường huyết. Được thiết kế trong hộp 5 lọ x 79 ml, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest SVN79 mang đến một lựa chọn tinh tế để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và trao gửi yêu thương đến những người thân quý.

K.H

Từ khóa

Yến sào Khánh Hòa Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest SVN79

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn