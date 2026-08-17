Tinh hoa Yến Sào Khánh Hòa - Dinh dưỡng vượt trội trong từng lọ nước yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest SVN 79

Đặc điểm nổi bật: Quy trình sản xuất: Kết hợp phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn Châu Âu.Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt các chứng nhận quốc tế như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP. Phân loại: Có cả dòng sản phẩm có đường và không đường, phù hợp cho mọi độ tuổi và người cần kiểm soát đường huyết. Được thiết kế trong hộp 5 lọ x 79 ml, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest SVN79 mang đến một lựa chọn tinh tế để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và trao gửi yêu thương đến những người thân quý.