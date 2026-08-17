Bánh Trung Thu Như Lan 2026: Tròn vị thu - Trọn nghĩa tình

Đón mùa Trung thu 2026, thương hiệu Như Lan tiếp tục trao gửi trọn vẹn sự tri ân bằng cam kết không tăng giá bán. Giữ nguyên bảng giá ổn định như các năm trước, Như Lan mong muốn mọi ngôi nhà đều có thể sum vầy bên tách trà nóng và mâm bánh nướng thơm lừng mà chẳng bận lòng chuyện chi phí.
Mỗi chiếc bánh ra đời là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống và quy trình sản xuất vô trùng, khép kín. Tất cả nguyên liệu từ trứng muối, đậu xanh, vi cá đến hạt sen đều được chọn lọc khắt khe. Sự tỉ mỉ ấy không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn là lời cam kết cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi tới từng vị khách.
I. BẢNG GIÁ BÁNH NƯỚNG (BÁN LẺ)
| Tên Bánh
| Loại Nhân / Chi Tiết
| Số Trứng
| Trọng Lượng
| Đơn Giá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 8 trứng
| 1,2 kg
| 770.000 đ
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 6 trứng
| 1 kg
| 650.000 đ
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 3 trứng
| 400g
| 285.000 đ
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 2 trứng
| 300g
| 230.000 đ
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 2 trứng
| 250g
| 190.000 đ
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
| 1 trứng
| 200g
| 155.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 8 trứng
| 1,2 kg
| 670.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 6 trứng
| 1 kg
| 570.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 3 trứng
| 400g
| 215.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 300g
| 170.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 250g
| 150.000 đ
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
| 1 trứng
| 200g
| 125.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
| Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
| 3 trứng
| 400g
| 185.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
| Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
| 2 trứng
| 300g
| 155.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay
| Thập Cẩm Gà Quay
| 3 trứng
| 400g
| 185.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay
| Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 300g
| 155.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay
| Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 250g
| 135.000 đ
| Thập Cẩm Gà Quay
| Thập Cẩm Gà Quay
| 1 trứng
| 200g
| 105.000 đ
| Dừa Sầu Riêng
| Dừa Sầu Riêng
| 3 trứng
| 400g
| 135.000 đ
| Dừa Sầu Riêng
| Dừa Sầu Riêng
| 2 trứng
| 300g
| 105.000 đ
| Dừa Sầu Riêng
| Dừa Sầu Riêng
| 2 trứng
| 250g
| 85.000 đ
| Dừa Sầu Riêng
| Dừa Sầu Riêng
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Sen Trà Xanh
| Sen Trà Xanh
| 3 trứng
| 400g
| 150.000 đ
| Sen Trà Xanh
| Sen Trà Xanh
| 2 trứng
| 300g
| 115.000 đ
| Sen Trà Xanh
| Sen Trà Xanh
| 2 trứng
| 250g
| 90.000 đ
| Sen Trà Xanh
| Sen Trà Xanh
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Sen Hạnh Nhân
| Sen Hạnh Nhân
| 3 trứng
| 400g
| 150.000 đ
| Sen Hạnh Nhân
| Sen Hạnh Nhân
| 2 trứng
| 300g
| 115.000 đ
| Sen Hạnh Nhân
| Sen Hạnh Nhân
| 2 trứng
| 250g
| 90.000 đ
| Sen Hạnh Nhân
| Sen Hạnh Nhân
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 8 trứng
| 1,2 kg
| 380.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 6 trứng
| 1 kg
| 340.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 3 trứng
| 400g
| 135.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 3 trứng
| 300g
| 105.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 2 trứng
| 250g
| 85.000 đ
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Môn Sen
| Môn Sen
| 3 trứng
| 400g
| 135.000 đ
| Môn Sen
| Môn Sen
| 2 trứng
| 300g
| 105.000 đ
| Môn Sen
| Môn Sen
| 2 trứng
| 250g
| 85.000 đ
| Môn Sen
| Môn Sen
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Mè Đậu Đen
| Mè Đậu Đen
| 2 trứng
| 300g
| 105.000 đ
| Mè Đậu Đen
| Mè Đậu Đen
| 2 trứng
| 250g
| 85.000 đ
| Mè Đậu Đen
| Mè Đậu Đen
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Sen Phô Mai Tiramisu
| Sen Phô Mai Tiramisu
| 3 trứng
| 400g
| 150.000 đ
| Sen Phô Mai Tiramisu
| Sen Phô Mai Tiramisu
| 2 trứng
| 300g
| 115.000 đ
| Sen Phô Mai Tiramisu
| Sen Phô Mai Tiramisu
| 2 trứng
| 250g
| 90.000 đ
| Sen Phô Mai Tiramisu
| Sen Phô Mai Tiramisu
| 1 trứng
| 200g
| 75.000 đ
| Bánh Chay Không Trứng
| Thập Cẩm
| 0 trứng
| 300g
| 140.000 đ
| Bánh Chay Không Trứng
| Đậu Xanh Sen
| 0 trứng
| 300g
| 100.000 đ
| Bánh Chay Không Trứng
| Môn Sen
| 0 trứng
| 300g
| 100.000 đ
| Bánh Chay Không Trứng
| Dừa Sầu Riêng
| 0 trứng
| 300g
| 100.000 đ
| Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường
| Vi Cả Thập Cẩm
| 2 trứng
| 300g
| 180.000 đ
| Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường
| Đậu Xanh Sen
| 2 trứng
| 300g
| 125.000 đ
| Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi
| Thập Cẩm Gà Quay
| 1 trứng
| 150g
| 75.000 đ
| Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi
| Đậu Xanh - Sen - Môn
| 1 trứng
| 150g
| 55.000 đ
II. BẢNG GIÁ BÁNH DẺO (BÁN LẺ)
| Tên Bánh Dẻo
| Số Trứng
| Trọng Lượng
| Đơn Giá
| Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
| 6 trứng
| 1,2 kg
| 450.000 đ
| Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
| 4 trứng
| 1,0 kg
| 410.000 đ
| Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 400g
| 155.000 đ
| Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
| 1 trứng
| 300g
| 130.000 đ
| Dẻo Thập Cẩm Gà Quay
| 2 trứng
| 400g
| 145.000 đ
| Dẻo Thập Cẩm Gà Quay
| 1 trứng
| 300g
| 120.000 đ
| Dẻo Chay Thập Cẩm
| 0 trứng
| 300g
| 95.000 đ
| Dẻo Chay Đậu Xanh Sen
| 0 trứng
| 300g
| 80.000 đ
| Dẻo Chay Đậu Xanh Sen
| 0 trứng
| 200g
| 65.000 đ
| Dẻo Đậu Xanh Sen
| 6 trứng
| 1,2 kg
| 310.000 đ
| Dẻo Đậu Xanh Sen
| 4 trứng
| 1,0 kg
| 280.000 đ
| Dẻo Đậu Xanh Sen
| 2 trứng
| 400g
| 110.000 đ
| Dẻo Đậu Xanh Sen
| 1 trứng
| 300g
| 90.000 đ
| Dẻo Sen Trà Xanh
| 2 trứng
| 400g
| 120.000 đ
| Dẻo Sen Trà Xanh
| 1 trứng
| 300g
| 95.000 đ
| Dẻo Sen Hạnh Nhân
| 2 trứng
| 400g
| 120.000 đ
| Dẻo Sen Hạnh Nhân
| 1 trứng
| 300g
| 95.000 đ
III. BẢNG GIÁ HỘP BÁNH TRUNG THU (ĐÓNG HỘP BỒI/SÉT)
| Tên Hộp Bánh
| Giá Tiền
| Trọng Lượng
| Chi Tiết Thành Phần Bánh
| Hộp 1 (Đặc Biệt)
| 1.130.000 đ
| 2,4 kg
| 6 bánh loại 400g:
• 2 bánh Yến Sào Vi Cá thập cẩm Gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (2 trứng - 400g)
| Hộp 2 (Đặc Biệt)
| 905.000 đ
| 1,8 kg
| 6 bánh loại 300g:
• 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm Gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (1 trứng - 300g)
| Hộp 3
| 855.000 đ
| 1,6 kg
| • 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)
| Hộp 4
| 765.000 đ
| 1,6 kg
| • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay rong biển (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)
| Hộp 5
| 675.000 đ
| 1,6 kg
| • 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (2 trứng - 400g)
| Hộp 6
| 640.000 đ
| 1,6 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Môn Sen (3 trứng - 400g)
| Hộp 7
| 635.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
| Hộp 8
| 605.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)
| Hộp 9
| 585.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
| Hộp 10
| 485.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
| Hộp 11
| 560.000 đ
| 1,2 kg
| • 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)
| Hộp 12
| 550.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
| Hộp 13
| 545.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)
| Hộp 14 (Bánh Chay)
| 435.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
| Hộp 15
| 530.000 đ
| 1,2 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Tiramisu phô mai (2 trứng - 300g)
| Hộp 16
| 505.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen Trà xanh (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Vi Cả Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
| Hộp 17
| 520.000 đ
| 1,2 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 300g)
| Hộp 18
| 500.000 đ
| 1,05 kg
| • 1 bánh Yến Sào Vi cả thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Đậu xanh sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)
| Hộp 19
| 465.000 đ
| 1,05 kg
| • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân (1 trứng - 300g)
| Hộp 20
| 445.000 đ
| 1,05 kg
| • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Mè đen hoặc Đậu Xanh sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
| Hộp 21
| 440.000 đ
| 1,05 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)
| Hộp 22
| 460.000 đ
| 1,0 kg
| • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Tiramisu phô mai hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 250g)
| Hộp 23
| 430.000 đ
| 0,8 kg
| • 1 bánh Yến Sào Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
| Hộp 24
| 400.000 đ
| 0,8 kg
| • 2 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
| Hộp 25
| 380.000 đ
| 0,8 kg
| • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
| Hộp 26
| 360.000 đ
| 0,8 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
| Hộp 27 (Hộp Bánh Thiếu Nhi)
| 260.000 đ
| 0,6 kg
| • 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 150g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 150g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 150g)
| Hộp 28 (Bánh Chay)
| 440.000 đ
| 1,2 kg
| • 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g
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CƠ SỞ NHƯ LAN
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