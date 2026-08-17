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Bánh Trung Thu Như Lan 2026: Tròn vị thu - Trọn nghĩa tình

Mỗi mùa rằm tháng Tám về, hương thơm thanh ngọt, đậm đà từ những chiếc bánh Trung thu Như Lan lại phủ ấm từng góc phố Sài Gòn. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa muôn vàn đổi thay của đời sống, Như Lan vẫn là cái tên neo giữ nguyên vẹn ký ức tuổi thơ và tình thân gia đình trong lòng người Việt.

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Thương hiệu bánh Trung thu Như Lan luôn được khách hàng gần xa yêu mến và tín nhiệm

Đón mùa Trung thu 2026, thương hiệu Như Lan tiếp tục trao gửi trọn vẹn sự tri ân bằng cam kết không tăng giá bán. Giữ nguyên bảng giá ổn định như các năm trước, Như Lan mong muốn mọi ngôi nhà đều có thể sum vầy bên tách trà nóng và mâm bánh nướng thơm lừng mà chẳng bận lòng chuyện chi phí.

Mỗi chiếc bánh ra đời là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống và quy trình sản xuất vô trùng, khép kín. Tất cả nguyên liệu từ trứng muối, đậu xanh, vi cá đến hạt sen đều được chọn lọc khắt khe. Sự tỉ mỉ ấy không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn là lời cam kết cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi tới từng vị khách.

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I. BẢNG GIÁ BÁNH NƯỚNG (BÁN LẺ)

Tên Bánh
 Loại Nhân / Chi Tiết
 Số Trứng
 Trọng Lượng
 Đơn Giá
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 8 trứng
 1,2 kg
 770.000 đ
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 6 trứng
 1 kg
 650.000 đ
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 3 trứng
 400g
 285.000 đ
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 2 trứng
 300g
 230.000 đ
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 2 trứng
 250g
 190.000 đ
Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá
 1 trứng
 200g
 155.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 8 trứng
 1,2 kg
 670.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 6 trứng
 1 kg
 570.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 3 trứng
 400g
 215.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 300g
 170.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 250g
 150.000 đ
Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
 1 trứng
 200g
 125.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
 Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
 3 trứng
 400g
 185.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
 Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển
 2 trứng
 300g
 155.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay
 Thập Cẩm Gà Quay
 3 trứng
 400g
 185.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay
 Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 300g
 155.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay
 Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 250g
 135.000 đ
Thập Cẩm Gà Quay
 Thập Cẩm Gà Quay
 1 trứng
 200g
 105.000 đ
Dừa Sầu Riêng
 Dừa Sầu Riêng
 3 trứng
 400g
 135.000 đ
Dừa Sầu Riêng
 Dừa Sầu Riêng
 2 trứng
 300g
 105.000 đ
Dừa Sầu Riêng
 Dừa Sầu Riêng
 2 trứng
 250g
 85.000 đ
Dừa Sầu Riêng
 Dừa Sầu Riêng
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Sen Trà Xanh
 Sen Trà Xanh
 3 trứng
 400g
 150.000 đ
Sen Trà Xanh
 Sen Trà Xanh
 2 trứng
 300g
 115.000 đ
Sen Trà Xanh
 Sen Trà Xanh
 2 trứng
 250g
 90.000 đ
Sen Trà Xanh
 Sen Trà Xanh
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Sen Hạnh Nhân
 Sen Hạnh Nhân
 3 trứng
 400g
 150.000 đ
Sen Hạnh Nhân
 Sen Hạnh Nhân
 2 trứng
 300g
 115.000 đ
Sen Hạnh Nhân
 Sen Hạnh Nhân
 2 trứng
 250g
 90.000 đ
Sen Hạnh Nhân
 Sen Hạnh Nhân
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 8 trứng
 1,2 kg
 380.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 6 trứng
 1 kg
 340.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 3 trứng
 400g
 135.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 3 trứng
 300g
 105.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 2 trứng
 250g
 85.000 đ
Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Môn Sen
 Môn Sen
 3 trứng
 400g
 135.000 đ
Môn Sen
 Môn Sen
 2 trứng
 300g
 105.000 đ
Môn Sen
 Môn Sen
 2 trứng
 250g
 85.000 đ
Môn Sen
 Môn Sen
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Mè Đậu Đen
 Mè Đậu Đen
 2 trứng
 300g
 105.000 đ
Mè Đậu Đen
 Mè Đậu Đen
 2 trứng
 250g
 85.000 đ
Mè Đậu Đen
 Mè Đậu Đen
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Sen Phô Mai Tiramisu
 Sen Phô Mai Tiramisu
 3 trứng
 400g
 150.000 đ
Sen Phô Mai Tiramisu
 Sen Phô Mai Tiramisu
 2 trứng
 300g
 115.000 đ
Sen Phô Mai Tiramisu
 Sen Phô Mai Tiramisu
 2 trứng
 250g
 90.000 đ
Sen Phô Mai Tiramisu
 Sen Phô Mai Tiramisu
 1 trứng
 200g
 75.000 đ
Bánh Chay Không Trứng
 Thập Cẩm
 0 trứng
 300g
 140.000 đ
Bánh Chay Không Trứng
 Đậu Xanh Sen
 0 trứng
 300g
 100.000 đ
Bánh Chay Không Trứng
 Môn Sen
 0 trứng
 300g
 100.000 đ
Bánh Chay Không Trứng
 Dừa Sầu Riêng
 0 trứng
 300g
 100.000 đ
Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường
 Vi Cả Thập Cẩm
 2 trứng
 300g
 180.000 đ
Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường
 Đậu Xanh Sen
 2 trứng
 300g
 125.000 đ
Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi
 Thập Cẩm Gà Quay
 1 trứng
 150g
 75.000 đ
Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi
 Đậu Xanh - Sen - Môn
 1 trứng
 150g
 55.000 đ

II. BẢNG GIÁ BÁNH DẺO (BÁN LẺ)

Tên Bánh Dẻo
 Số Trứng
 Trọng Lượng
 Đơn Giá
Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
 6 trứng
 1,2 kg
 450.000 đ
Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
 4 trứng
 1,0 kg
 410.000 đ
Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 400g
 155.000 đ
Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay
 1 trứng
 300g
 130.000 đ
Dẻo Thập Cẩm Gà Quay
 2 trứng
 400g
 145.000 đ
Dẻo Thập Cẩm Gà Quay
 1 trứng
 300g
 120.000 đ
Dẻo Chay Thập Cẩm
 0 trứng
 300g
 95.000 đ
Dẻo Chay Đậu Xanh Sen
 0 trứng
 300g
 80.000 đ
Dẻo Chay Đậu Xanh Sen
 0 trứng
 200g
 65.000 đ
Dẻo Đậu Xanh Sen
 6 trứng
 1,2 kg
 310.000 đ
Dẻo Đậu Xanh Sen
 4 trứng
 1,0 kg
 280.000 đ
Dẻo Đậu Xanh Sen
 2 trứng
 400g
 110.000 đ
Dẻo Đậu Xanh Sen
 1 trứng
 300g
 90.000 đ
Dẻo Sen Trà Xanh
 2 trứng
 400g
 120.000 đ
Dẻo Sen Trà Xanh
 1 trứng
 300g
 95.000 đ
Dẻo Sen Hạnh Nhân
 2 trứng
 400g
 120.000 đ
Dẻo Sen Hạnh Nhân
 1 trứng
 300g
 95.000 đ

III. BẢNG GIÁ HỘP BÁNH TRUNG THU (ĐÓNG HỘP BỒI/SÉT)

Tên Hộp Bánh
 Giá Tiền
 Trọng Lượng
 Chi Tiết Thành Phần Bánh
Hộp 1 (Đặc Biệt)
 1.130.000 đ
 2,4 kg
 6 bánh loại 400g:
• 2 bánh Yến Sào Vi Cá thập cẩm Gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (2 trứng - 400g)
Hộp 2 (Đặc Biệt)
 905.000 đ
 1,8 kg
 6 bánh loại 300g:
• 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm Gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (1 trứng - 300g)
Hộp 3
 855.000 đ
 1,6 kg
 • 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)
Hộp 4
 765.000 đ
 1,6 kg
 • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay rong biển (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)
Hộp 5
 675.000 đ
 1,6 kg
 • 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (2 trứng - 400g)
Hộp 6
 640.000 đ
 1,6 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (3 trứng - 400g)
• 1 bánh Môn Sen (3 trứng - 400g)
Hộp 7
 635.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
Hộp 8
 605.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)
Hộp 9
 585.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
Hộp 10
 485.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
Hộp 11
 560.000 đ
 1,2 kg
 • 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)
Hộp 12
 550.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
Hộp 13
 545.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)
Hộp 14 (Bánh Chay)
 435.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
Hộp 15
 530.000 đ
 1,2 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Tiramisu phô mai (2 trứng - 300g)
Hộp 16
 505.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Sen Trà xanh (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Dẻo Vi Cả Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
Hộp 17
 520.000 đ
 1,2 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 300g)
Hộp 18
 500.000 đ
 1,05 kg
 • 1 bánh Yến Sào Vi cả thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Đậu xanh sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)
Hộp 19
 465.000 đ
 1,05 kg
 • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân (1 trứng - 300g)
Hộp 20
 445.000 đ
 1,05 kg
 • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Mè đen hoặc Đậu Xanh sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)
Hộp 21
 440.000 đ
 1,05 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)
Hộp 22
 460.000 đ
 1,0 kg
 • 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 250g)
• 1 bánh Tiramisu phô mai hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 250g)
Hộp 23
 430.000 đ
 0,8 kg
 • 1 bánh Yến Sào Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
Hộp 24
 400.000 đ
 0,8 kg
 • 2 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
Hộp 25
 380.000 đ
 0,8 kg
 • 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)
Hộp 26
 360.000 đ
 0,8 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 200g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)
Hộp 27 (Hộp Bánh Thiếu Nhi)
 260.000 đ
 0,6 kg
 • 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 150g)
• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 150g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 150g)
Hộp 28 (Bánh Chay)
 440.000 đ
 1,2 kg
 • 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Dừa sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng chay (0 trứng - 300g)
• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

CƠ SỞ NHƯ LAN

· CƠ SỞ 1: Địa chỉ: Số 50 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 29 70.

· CƠ SỞ 2: Địa chỉ: Số 64 – 66 – 68 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39 14 13 38.

· CƠ SỞ 3: Địa chỉ: Số 365 đường Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 25 90.

· Dịch vụ giao hàng tận nơi (Zalo): 0968 593 378. Website: www.nhulan.vn. Email: cosonhulan@gmail.com

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H.M

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