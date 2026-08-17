Bánh Trung Thu Như Lan 2026: Tròn vị thu - Trọn nghĩa tình

Mỗi mùa rằm tháng Tám về, hương thơm thanh ngọt, đậm đà từ những chiếc bánh Trung thu Như Lan lại phủ ấm từng góc phố Sài Gòn. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa muôn vàn đổi thay của đời sống, Như Lan vẫn là cái tên neo giữ nguyên vẹn ký ức tuổi thơ và tình thân gia đình trong lòng người Việt.

Thương hiệu bánh Trung thu Như Lan luôn được khách hàng gần xa yêu mến và tín nhiệm

Đón mùa Trung thu 2026, thương hiệu Như Lan tiếp tục trao gửi trọn vẹn sự tri ân bằng cam kết không tăng giá bán. Giữ nguyên bảng giá ổn định như các năm trước, Như Lan mong muốn mọi ngôi nhà đều có thể sum vầy bên tách trà nóng và mâm bánh nướng thơm lừng mà chẳng bận lòng chuyện chi phí.

Mỗi chiếc bánh ra đời là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống và quy trình sản xuất vô trùng, khép kín. Tất cả nguyên liệu từ trứng muối, đậu xanh, vi cá đến hạt sen đều được chọn lọc khắt khe. Sự tỉ mỉ ấy không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn là lời cam kết cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi tới từng vị khách.

I. BẢNG GIÁ BÁNH NƯỚNG (BÁN LẺ)

Tên Bánh

Loại Nhân / Chi Tiết

Số Trứng

Trọng Lượng

Đơn Giá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

8 trứng

1,2 kg

770.000 đ

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

6 trứng

1 kg

650.000 đ

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

3 trứng

400g

285.000 đ

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

2 trứng

300g

230.000 đ

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

2 trứng

250g

190.000 đ

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

Đặc Biệt Yến Sào Vi Cá

1 trứng

200g

155.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

8 trứng

1,2 kg

670.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

6 trứng

1 kg

570.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

3 trứng

400g

215.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

300g

170.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

250g

150.000 đ

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

1 trứng

200g

125.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển

Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển

3 trứng

400g

185.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển

Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển

2 trứng

300g

155.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm Gà Quay

3 trứng

400g

185.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

300g

155.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

250g

135.000 đ

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm Gà Quay

1 trứng

200g

105.000 đ

Dừa Sầu Riêng

Dừa Sầu Riêng

3 trứng

400g

135.000 đ

Dừa Sầu Riêng

Dừa Sầu Riêng

2 trứng

300g

105.000 đ

Dừa Sầu Riêng

Dừa Sầu Riêng

2 trứng

250g

85.000 đ

Dừa Sầu Riêng

Dừa Sầu Riêng

1 trứng

200g

75.000 đ

Sen Trà Xanh

Sen Trà Xanh

3 trứng

400g

150.000 đ

Sen Trà Xanh

Sen Trà Xanh

2 trứng

300g

115.000 đ

Sen Trà Xanh

Sen Trà Xanh

2 trứng

250g

90.000 đ

Sen Trà Xanh

Sen Trà Xanh

1 trứng

200g

75.000 đ

Sen Hạnh Nhân

Sen Hạnh Nhân

3 trứng

400g

150.000 đ

Sen Hạnh Nhân

Sen Hạnh Nhân

2 trứng

300g

115.000 đ

Sen Hạnh Nhân

Sen Hạnh Nhân

2 trứng

250g

90.000 đ

Sen Hạnh Nhân

Sen Hạnh Nhân

1 trứng

200g

75.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

8 trứng

1,2 kg

380.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

6 trứng

1 kg

340.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

3 trứng

400g

135.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

3 trứng

300g

105.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

2 trứng

250g

85.000 đ

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

1 trứng

200g

75.000 đ

Môn Sen

Môn Sen

3 trứng

400g

135.000 đ

Môn Sen

Môn Sen

2 trứng

300g

105.000 đ

Môn Sen

Môn Sen

2 trứng

250g

85.000 đ

Môn Sen

Môn Sen

1 trứng

200g

75.000 đ

Mè Đậu Đen

Mè Đậu Đen

2 trứng

300g

105.000 đ

Mè Đậu Đen

Mè Đậu Đen

2 trứng

250g

85.000 đ

Mè Đậu Đen

Mè Đậu Đen

1 trứng

200g

75.000 đ

Sen Phô Mai Tiramisu

Sen Phô Mai Tiramisu

3 trứng

400g

150.000 đ

Sen Phô Mai Tiramisu

Sen Phô Mai Tiramisu

2 trứng

300g

115.000 đ

Sen Phô Mai Tiramisu

Sen Phô Mai Tiramisu

2 trứng

250g

90.000 đ

Sen Phô Mai Tiramisu

Sen Phô Mai Tiramisu

1 trứng

200g

75.000 đ

Bánh Chay Không Trứng

Thập Cẩm

0 trứng

300g

140.000 đ

Bánh Chay Không Trứng

Đậu Xanh Sen

0 trứng

300g

100.000 đ

Bánh Chay Không Trứng

Môn Sen

0 trứng

300g

100.000 đ

Bánh Chay Không Trứng

Dừa Sầu Riêng

0 trứng

300g

100.000 đ

Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường

Vi Cả Thập Cẩm

2 trứng

300g

180.000 đ

Dành Cho Người Ăn Kiêng, Ít Đường

Đậu Xanh Sen

2 trứng

300g

125.000 đ

Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi

Thập Cẩm Gà Quay

1 trứng

150g

75.000 đ

Nhận Đặt Bánh Thiếu Nhi

Đậu Xanh - Sen - Môn

1 trứng

150g

55.000 đ



II. BẢNG GIÁ BÁNH DẺO (BÁN LẺ)

Tên Bánh Dẻo

Số Trứng

Trọng Lượng

Đơn Giá

Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay

6 trứng

1,2 kg

450.000 đ

Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay

4 trứng

1,0 kg

410.000 đ

Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

400g

155.000 đ

Dẻo Vi Cả Thập Cẩm Gà Quay

1 trứng

300g

130.000 đ

Dẻo Thập Cẩm Gà Quay

2 trứng

400g

145.000 đ

Dẻo Thập Cẩm Gà Quay

1 trứng

300g

120.000 đ

Dẻo Chay Thập Cẩm

0 trứng

300g

95.000 đ

Dẻo Chay Đậu Xanh Sen

0 trứng

300g

80.000 đ

Dẻo Chay Đậu Xanh Sen

0 trứng

200g

65.000 đ

Dẻo Đậu Xanh Sen

6 trứng

1,2 kg

310.000 đ

Dẻo Đậu Xanh Sen

4 trứng

1,0 kg

280.000 đ

Dẻo Đậu Xanh Sen

2 trứng

400g

110.000 đ

Dẻo Đậu Xanh Sen

1 trứng

300g

90.000 đ

Dẻo Sen Trà Xanh

2 trứng

400g

120.000 đ

Dẻo Sen Trà Xanh

1 trứng

300g

95.000 đ

Dẻo Sen Hạnh Nhân

2 trứng

400g

120.000 đ

Dẻo Sen Hạnh Nhân

1 trứng

300g

95.000 đ



III. BẢNG GIÁ HỘP BÁNH TRUNG THU (ĐÓNG HỘP BỒI/SÉT)

Tên Hộp Bánh

Giá Tiền

Trọng Lượng

Chi Tiết Thành Phần Bánh

Hộp 1 (Đặc Biệt)

1.130.000 đ

2,4 kg

6 bánh loại 400g:

• 2 bánh Yến Sào Vi Cá thập cẩm Gà quay (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 400g)

• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (2 trứng - 400g)

Hộp 2 (Đặc Biệt)

905.000 đ

1,8 kg

6 bánh loại 300g:

• 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm Gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu Xanh Sen Sầu riêng (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Sen Trà xanh hoặc Sen Tiramisu Phô mai (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Vi cá thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân hoặc Sen Trà xanh (1 trứng - 300g)

Hộp 3

855.000 đ

1,6 kg

• 2 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)

Hộp 4

765.000 đ

1,6 kg

• 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay rong biển (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm (2 trứng - 400g)

Hộp 5

675.000 đ

1,6 kg

• 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (2 trứng - 400g)

Hộp 6

640.000 đ

1,6 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Đậu Xanh Sen (3 trứng - 400g)

• 1 bánh Môn Sen (3 trứng - 400g)

Hộp 7

635.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Sen hạnh nhân hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

Hộp 8

605.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Yến Sào Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)

Hộp 9

585.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)

Hộp 10

485.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Môn sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

Hộp 11

560.000 đ

1,2 kg

• 2 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)

Hộp 12

550.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

Hộp 13

545.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Môn sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 300g)

Hộp 14 (Bánh Chay)

435.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sầu riêng chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)

Hộp 15

530.000 đ

1,2 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Tiramisu phô mai (2 trứng - 300g)

Hộp 16

505.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Sen Trà xanh (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu Xanh Sen (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Dẻo Vi Cả Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

Hộp 17

520.000 đ

1,2 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 300g)

• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 300g)

Hộp 18

500.000 đ

1,05 kg

• 1 bánh Yến Sào Vi cả thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Đậu xanh sen (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Dẻo Đậu xanh sen (1 trứng - 300g)

Hộp 19

465.000 đ

1,05 kg

• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Dẻo Sen hạnh nhân (1 trứng - 300g)

Hộp 20

445.000 đ

1,05 kg

• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Mè đen hoặc Đậu Xanh sen (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Sen trà xanh hoặc Sen hạnh nhân (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Dẻo Thập cẩm gà quay (1 trứng - 300g)

Hộp 21

440.000 đ

1,05 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng - 250g)

Hộp 22

460.000 đ

1,0 kg

• 1 bánh Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Đậu xanh sen hoặc Dừa sầu riêng (2 trứng - 250g)

• 1 bánh Tiramisu phô mai hoặc Sen trà xanh (2 trứng - 250g)

Hộp 23

430.000 đ

0,8 kg

• 1 bánh Yến Sào Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)

Hộp 24

400.000 đ

0,8 kg

• 2 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)

Hộp 25

380.000 đ

0,8 kg

• 1 bánh Vi cá Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng hoặc Môn sen (1 trứng - 200g)

Hộp 26

360.000 đ

0,8 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 200g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 200g)

Hộp 27 (Hộp Bánh Thiếu Nhi)

260.000 đ

0,6 kg

• 2 bánh Thập cẩm gà quay (1 trứng - 150g)

• 1 bánh Môn sen hoặc Dừa sầu riêng (1 trứng - 150g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng - 150g)

Hộp 28 (Bánh Chay)

440.000 đ

1,2 kg

• 1 bánh Thập cẩm chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Dừa sầu riêng chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Đậu xanh sen sầu riêng chay (0 trứng - 300g)

• 1 bánh Môn sen chay (0 trứng - 300g





Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: CƠ SỞ NHƯ LAN · CƠ SỞ 1: Địa chỉ: Số 50 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 29 70. · CƠ SỞ 2: Địa chỉ: Số 64 – 66 – 68 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39 14 13 38. · CƠ SỞ 3: Địa chỉ: Số 365 đường Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 25 90. · Dịch vụ giao hàng tận nơi (Zalo): 0968 593 378. Website: www.nhulan.vn. Email: cosonhulan@gmail.com <> <>

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