PSV được chọn là đơn vị cung cấp suất ăn dinh dưỡng tại 2 bệnh viện lớn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) - đơn vị thành viên của PETROSETCO, vừa được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp suất ăn dinh dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Phụ sản Trung ương, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực cung cấp suất ăn chuyên biệt cho các cơ sở y tế có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ và an toàn thực phẩm.

Theo công bố của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, PSV trúng gói thầu cung cấp suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh nội trú và suất ăn cho viên chức, người lao động trực tại Bệnh viện năm 2026 - 2028, với giá trúng thầu 72,112 tỷ đồng, so với giá gói thầu 77,422 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện theo đơn giá cố định.

Đây là một trong những cơ sở khám chữa bệnh lớn tại TPHCM, đồng thời là bệnh viện đại học gắn liền với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được biết đến với định hướng phát triển mô hình khám chữa bệnh chất lượng cao, ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến và chú trọng nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Trong mô hình này, các dịch vụ hỗ trợ người bệnh, trong đó có cung cấp suất ăn dinh dưỡng, ngày càng được xem là một bộ phận quan trọng trong chất lượng chăm sóc tổng thể. Vì vậy, trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM không chỉ đặt ra yêu cầu cao về quy mô phục vụ mà còn đòi hỏi nhà cung cấp phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, quy trình chế biến, kiểm soát chất lượng và tổ chức phục vụ trong môi trường bệnh viện.

Cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, PSV cũng vừa trúng gói thầu cung cấp suất ăn dinh dưỡng năm 2026 - 2029 phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh và viên chức, người lao động tại cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với giá trị 45,539 tỷ đồng.

Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương được đầu tư với quy mô 300 giường bệnh, nhằm tăng năng lực tiếp nhận và điều trị, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Việc đưa cơ sở mới vào vận hành cũng đặt ra yêu cầu về đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ, trong đó có cung cấp suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh, người nhà người bệnh và viên chức, người lao động.

Hai gói thầu mới có tổng giá trị hơn 117,65 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng dấu ấn của PSV trong lĩnh vực suất ăn dinh dưỡng bệnh viện. Đây cũng là lĩnh vực có yêu cầu đặc thù, khi mỗi suất ăn phải đồng thời đáp ứng các tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chế độ ăn phù hợp với từng nhóm người bệnh và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh hai gói thầu mới, PSV hiện đang cung cấp dịch vụ suất ăn dinh dưỡng tại nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, PSV tổ chức kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ lựa chọn nguyên liệu, tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất đến vận chuyển và phục vụ. Các yêu cầu về nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu, kiểm soát nhiệt độ và điều kiện bảo quản được kiểm soát theo quy trình nhằm bảo đảm chất lượng suất ăn.

Đối với suất ăn dành cho người bệnh, yêu cầu còn cao hơn khi khẩu phần cần được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng và chế độ dinh dưỡng theo yêu cầu của bệnh viện. Đây là yếu tố đòi hỏi nhà cung cấp phải có năng lực vận hành chuyên biệt, đội ngũ nhân sự được đào tạo và hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Việc được lựa chọn cung cấp suất ăn dinh dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong cùng năm 2026 là dấu mốc đáng chú ý đối với mảng suất ăn dinh dưỡng của PSV, đồng thời cho thấy năng lực cung cấp dịch vụ của đơn vị đang được mở rộng tại các cơ sở y tế có quy mô lớn và yêu cầu cao về chất lượng.

Với định hướng chuyên sâu vào suất ăn dinh dưỡng bệnh viện, PSV tiếp tục hoàn thiện năng lực vận hành, kiểm soát an toàn thực phẩm và tổ chức phục vụ, hướng tới cung cấp những suất ăn không chỉ bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng mà còn phù hợp với nhu cầu chăm sóc người bệnh và yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng cao của các cơ sở y tế.

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