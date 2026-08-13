Đồng chí Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 7-8-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Trà tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cho đồng chí Lưu Hoàng Tân.

Trao quyết định Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Lưu Hoàng Tân

Tham dự có đồng chí Lê Nguyên Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng công bố các quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với đồng chí Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty.

Đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Trà chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới đồng chí Lưu Hoàng Tân xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm; chỉ đạo quán triệt và kiện toàn nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty; quan tâm công tác phát triển đảng viên; công tác đoàn kết nội bộ; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty.

THANH LỘC - HỒNG MINH