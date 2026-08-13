Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng Thông báo

Niêm yết phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 05 trường hợp thu hồi đất thuộc dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng HTKT khu tái định cư và NOXH phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu 24ha), nay là phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 3).

Cụ thể như sau:

STT

Chủ sử dụng dất

Địa chỉ liên hệ

Số thửa Bản đồ thu hồi đất

Diện tích đất thu hồi

Diện tích đất bồi thường

Diện tích, loại đất tính hỗ trợ

Tổng số tiền

hỗ trợ

1

Đặng Chí Đức

1596 đường 30/4, P.Phước Thắng, TP.HCM

2, 3, 5

28.785,4

0,0

18.613,9m2

đất nuôi trồng thủy sản)

36.044.492.850đ

2

Nguyễn Minh Dũng

1515/16 đường 30/4, P.Phước Thắng, TP.HCM

7, 24, 70

27.187,2

0,0

16.759,5 m2

(đất nuôi trồng thủy sản)

32.196.908.800đ

3

Nguyễn Văn Sơn

1691/6A Võ Nguyên Giáp, P.Phước Thắng, TP.HCM

27, 45, 96, 102, 129

16.160,9

0,0

13.912,0 m2

(100,0m2 đất ở và 13.812,0 m2 đất nuôi trồng thủy sản)

33.810.005.944đ



4

Nguyễn Tấn Quang (Châu Hoàng Tào, Châu Hoàng Tạo)

7/16 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, TP.HCM

4, 8, 47

11.873,8

0,0

6.257,3 m2

(đất nuôi trồng thủy sản)

11.919.375.952đ

5

Phạm Văn Hưng

1685B Võ Nguyên Giáp, P.Phước Thắng, TP.HCM

108

678,2

0,0

674,3m2

(100,0m2 đất ở 574,3m2 đất nông nghiệp)

2.768.993.750đ



Ban QLDA Đầu tư xây dựng Phường Phước Thắng thông báo đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết. Thời gian niêm yết là 10 ngày kể từ ngày 05/8/2026, trường hợp có thắc mắc đề nghị Ông (bà) liên hệ với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phường Phước Thắng (Địa chỉ: 51A đường Phước Thắng, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Vũ Thị Phương (Điện thoại: 0981.091.788).

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phường Phước Thắng