Yến Sào Khánh Hòa đồng hành và trao thưởng tại VnExpress Marathon Nha Trang 2026

Sáng ngày 9-8-2026, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đồng hành cùng mùa thứ 5 của giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2026. Yến sào Khánh Hòa không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng tiếp sức cho gần 10.000 VĐV mà còn trực tiếp trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp sức gần 10.000 VĐV với sản phẩm dinh dưỡng cao cấp

Với vai trò Nhà tài trợ Đồng, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định cam kết gắn kết cùng các sự kiện thể thao - văn hóa lớn của địa phương. Yến sào Khánh Hòa đã mang đến nguồn bổ sung năng lượng thiết thực cho các runner trên đường đua: Gần 8.000 lon nước yến sào Sanest Sanvinest được đặt trực tiếp vào túi racekit; Hơn 100 hộp nước Yến sào SunSanest (loại 6 lọ) phục vụ công tác tiếp sức và phục hồi cho VĐV.

Hơn 500 CB-CNV Yến Sào Khánh Hòa trực tiếp tham gia đường chạy

Không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, tinh thần thể thao còn lan tỏa mạnh mẽ trong nội bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ngay từ sớm ngày 9-8, hơn 500 CB-CNV Công ty đã hội tụ tại Quảng trường 2 Tháng 4, hòa chung bầu không khí cuồng nhiệt cùng gần 10.000 runner trong và ngoài nước.

Đội ngũ CB-CNV công ty đã trực tiếp tham gia chinh phục cả 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21km và 42km, lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe và chủ động bứt phá giới hạn.

Các VĐV Công ty Yến Sào Khánh Hòa tham gia giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2026

Truyên dương và trao thưởng cho các VĐV xuất sắc

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trực tiếp vinh danh và trao tặng những phần quà cao cấp cho các VĐV đạt thành tích cao.

Nguồn dinh dưỡng từ yến sào giúp các VĐV nhanh chóng hồi phục thể lực sau chặng đua dài, đồng thời là lời tri ân sâu sắc của doanh nghiệp gửi tới những nỗ lực phi thường của các vận động viên.

Lan tỏa lối sống khỏe và quảng bá du lịch Nha Trang

Sự đồng hành của Yến sào Khánh Hòa tại VnExpress Marathon Nha Trang 2026 nằm trong định hướng chiến lược dài hạn: kết hợp dinh dưỡng chất lượng cao với rèn luyện thể chất để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Hoạt động ý nghĩa này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của thương hiệu địa phương, vừa góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển Nha Trang năng động, mến khách đến với du khách trong và ngoài nước.

K.H