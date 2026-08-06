Khách hàng tỉnh Đồng Tháp rinh 12 tờ vé trúng Giải Đặc biệt với tổng trị giá 24 tỷ đồng!

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu vừa chính thức công bố kết quả trả thưởng các giải Đặc biệt trong tuần qua.

Trong kỳ vé 7D mở thưởng ngày thứ Ba (28/07/2026), vị khách may mắn tại tỉnh Đồng Tháp đã rinh 12 tờ vé trúng Giải Đặc biệt. Công ty đã hoàn tất thủ tục trả thưởng với tổng số tiền là 24.000.000.000 đ.

Bên cạnh đó. Công ty cũng đã hoàn tất trả thưởng cho 04 tờ vé trúng Giải Đặc biệt thuộc kỳ vé 7C (mở thưởng ngày 21/07/2026) cho người chơi tại tỉnh Tây Ninh, với tổng trị giá 8.000.000.000 đ.

Những con số biết nói khẳng định uy tín và giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn của Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu

* 928 tỷ đồng – là tổng số tiền đã trả cho riêng các Giải Đặc biệt tính từ đầu năm đến ngày 31/07/2026.

* 2.200.254.500.000 VNĐ (Hơn 2.200 tỷ đồng) – là tổng số tiền Công ty đã chi trả thưởng trọn gói cho khách hàng tính từ đầu năm đến ngày 24/07/2026.

Xin chúc mừng đồng bào tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh đã trở thành những chủ nhân may mắn của các giải thưởng đặc biệt!

Kính mời Quý khách hàng tiếp tục thử vận may, ủng hộ mua Vé số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu để vừa kiến thiết quê hương, vừa đón cơ hội đổi đời mỗi tuần!

Công ty XSKT BR-VT