Bản tin ANTT 3-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công an khám xét nhà “đại gia xăng dầu” Chu Thị Thành; Chế tạo pháo, 4 học sinh bị thương; Bắt nhóm đối tượng cho 100 người vay với lãi suất lên đến 1.200%/năm; Công an kịp thời ngăn chặn cặp vợ chồng ẩu đả với 2 nam shipper; Người dân vây bắt người đàn ông quốc tịch nước ngoài cướp giật giữa ban ngày; Bắt 2 đối tượng đánh người trên đường; An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 22kg ma túy