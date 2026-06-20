Bản tin thời sự ngày 20-6: Danh tính thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Bản tin thời sự 20-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Lê Văn Minh làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Lãnh đạo TPHCM thăm thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”; Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đạt 28,75 điểm; Kẹt xe nghiêm trọng tại nút giao An Phú; Đồng Tháp: “Con đường sen” thu hút khách tham quan; Vụ “sở hữu kỳ nghỉ”: Việc làm, tiền lương... và trách nhiệm; Đường băng mới sân bay Phù Cát chạy đua về đích dưới nắng hạn.