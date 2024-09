Bản tin tối 14-9: Hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái thêm 30 tỷ đồng; Hơn 1.000 người dân cứu đê Đồng Việt bị sụt bên bờ sông Thương

Bản tin tối 14-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái thêm 30 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 3; Bộ Y tế khuyến cáo những thực phẩm cứu trợ thiết thực, an toàn với người dân vùng lũ lụt; Đường sắt Yên Viên - Lào Cai vẫn chưa thể thông tuyến; Hơn 1.000 người dân cứu đê Đồng Việt bị sụt bên bờ sông Thương; Bà Rịa – Vũng Tàu: Xác minh thông tin khẩu phần ăn của giáo viên trường mầm non bị cắt xén.