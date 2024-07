Bản tin tối 30-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trung tướng Phạm Thế Tùng làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Việt Nam đứng thứ 2 tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2024; Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn tại Công ty than Hòn Gai; Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác toàn diện; Xét xử "đại án" Cục Đăng kiểm Việt Nam: Nhiều bị cáo tự thú trước khi bị điều tra...