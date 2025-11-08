Bản tin trưa 8-11: Nam Trung bộ tan hoang sau bão

Bản tin trưa 8-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam; Lâm Đồng: Xuyên đêm “vá” hồ chứa nước có nguy cơ vỡ; Nam Trung bộ tan hoang sau bão; TPHCM: Con đà điểu xuất hiện trên đường đã chết và được tiêu hủy; Xác định nguyên nhân khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì; Ô tô bẹp dúm dưới gầm xe tải sau va chạm, tài xế thoát chết kỳ diệu.