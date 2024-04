Ban tổ chức Olympic Paris 2024 loại 800 người do lo ngại an ninh

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo khoảng 800 người đã bị loại khỏi lực lượng phục vụ Olympic Paris 2024 do liên quan những lo ngại về an ninh. Trong danh sách này có 15 đối tượng được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia.