Bảng vàng quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 29-3 đến 4-4-2023

Giúp bé Nguyễn Công Vĩnh HCCG 23-20 (4-4): ông Bùi Đình Công (Lê Văn Sỹ, Q. 3): 1.000.000đ, chị Khuê (HTV): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 400.000đ, Nguyen Thuyen (CK): 500.00đ, Bạn đọc TK số… 52682 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 03010 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 10012 (CK): 200.000đ, p. Bang + P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 17016 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 31988 (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.00đ, Bạn đọc TK số… 03904 (CK): 10.000.000đ.

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (1-4): Vo Thi Hoang Lan (CK): 200.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Hoang Chau (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 90057 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 59133 (CK): 100.000đ, Tran Thi Anh Dao (CK): 200.000đ, Bạn đẹp TK số… 80019 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.00đ, Bạn đọc TK số… 14249 (CK): 300.000đ, Bui Thi Hoang Yen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 51236 (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 802527 (CK): 300.000đ, Ba Thi Le - 730 Kha Van Can Linh Dong - TĐ (CK): 1.000.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Van Muon (CK): 600.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.00đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Duong Bao Ngoc (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Do Thi Ngoc Thuy (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 19017 (CK): 100.000đ, Duong Bao Ngoc (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85002 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85777 (CK): 600.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Ta Thi Ai Chi (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (9-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (3-3): Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 10.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Phung Tan Hai Trieu (CK): 50.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Duong Bao Ngoc (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ chương trình Vượt khó đến trường- Báo SGGP: Gia đình bà Diệp Tú Anh -Q. 11 (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!