Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 5-4 đến 11-4-2023

Giúp em Hà Thúc Phúc Hưng HCCG 23-22 (11-4):Gia Hân +Gia Huy (Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ,

Giúp gđ. Chị Nguyễn Thị Sinh HCCG 23-21 (07-4):Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Bà Trần Ngọc Yến (P.4, Q.3): 2.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Dinh Vu Quang (CK): 100.000đ, Dieu Thuong (CK): 2.000.000đ, Pham Van Luc (CK): 200.000đ, Do Quang Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 06605 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Ho Quang Long (CK): 1.000.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Ba Tran Thi Ngoc - KDC Trung Son (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Công Vĩnh HCCG 23-20 (04-4): Ông Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp ): 300.000đ, Bạn đọc (Quận 10): 500.000đ, ông Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Bà Trần Ngọc Yến (P.4, Q.3): 2.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200000đ, Dinh Vu Quang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 03904 (CK): 10.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Doan Duy Lien (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Ba Tran Thi Ngoc - KDC Trung Son (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ,

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (01-4): Bà Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp ): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, ông Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Tăng Văn Xuân (Quận 4): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Hoàng + Thảo (Q.1): 200000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Duong Huynh Nam Anh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30576 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00440 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Gia dinh Thu - Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): ông Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Duong Hong Nhật Linh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): ông Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Duong Hong Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Duong Huynh Nam (CK): 100.000đ, Duong Hong Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (09-3): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (03-3): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Dinh Vu Quang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83979 (CK): 50.000đ, Loi Gia Hao (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 75877 (CK): 200.000đ, Nguyen Duc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 20056 (CK):20.000đ, Nguyen The Van (CK): 500.000đ, Truong Thi Hong Loan (CK): 10.000đ, Ngo Bao Diep (CK): 252.000đ, Huynh Thi Ngoc Hoa (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP:Hội Y học TPHCM (CK): 50.000.000đ, Bà Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.