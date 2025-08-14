Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 6 đến ngày 12-8-2025)

Từ ngày 6 đến 12-8-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Nguyễn Đức Hào (P. Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Chế Thị Thu Phượng (Nguyễn Thông, P. Nhiêu Lộc, TPHCM): 500.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P. Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …13999 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …57737 (CK): 500.000đ, Ngo Thi Nhu (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Tran Viet Dung (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …81584 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Tran Hoang Bao Linh (CK): 500.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tran Ngoc Sang (CK): 100.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 200.000đ, Dinh Trung (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Chế Thị Thu Phượng (Nguyễn Thông, P. Nhiêu Lộc, TPHCM): 500.000đ, Huỳnh Tấn Phát (Q.11 cũ): 1.000.000đ, Kim Hồng (P. Bàn Cờ): 300.000đ, Nguyễn Đức Hào (P. Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Pham Vu Don (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Yen (CK): 1.000.000đ, Nguyen Anh Sang (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …25797 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …14249 (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc Diep VCB Tan Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …56601 (CK): 20.0000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …85827 (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Co Kim -P. Go Vap (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …49737 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …61539 (CK): 500.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Nguyễn Đức Hào (P. Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tam Phuc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình bà Cái Thị Tím HCCG 25-32B (16-6-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Do Ninh Trang (CK): 813.000đ, Ma Quynh Chi (CK): 55.000đ, Nguyen Thi Kieu Anh (CK): 20.000đ, Nghiem Dinh Thanh (CK): 68.686đ, Nguyen Thi Mai Phuong (CK): 200.000đ, Pham Trung Minh (CK): 100.000đ, Vu Thi Tra (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Thuy (CK): 100.000đ, Dang Thi Minh Nguyet (CK): 10.000đ, Nguyen Lan Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 100.000đ, Le Thi Thanh Tam (CK): 100.000đ, Nhom Dieu Nguyet (CK): 194.400đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Hong Nhung (CK): 5000đ, Luong My Cam (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc Ngan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kieu Anh (CK): 20.000đ, Doan The Hai (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

