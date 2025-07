Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 9 đến ngày 15-7-2025)

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bs Nguyen Huu Tho BV Nha Be (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …86868 (CK): 200.000đ, Co Chi P.Phu Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ.

Giúp gia đình chị YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Chị Nga Bánh mì (Phạm Ngũ Lão): 500.000đ, Hoàng Phương Nam (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P. Gia Định): 200.000đ, Phương Nam+Bảo Châu (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Bich Hoang (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …10271 (CK): 100.000đ, Co Chi P.Phu Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Chu Tam Khoe Cu Chi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Bạn đọc TK số …60936 (CK): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số …10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp anh Võ Đức Trọng HCCG 25-32B (16-6-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ.

Giúp em Lê Đăng Khôi HCCG 25-32 (9-6-2025): Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Phan Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ.

Giúp em Y Lành HCCG 25-31 (30-5-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …60936 (CK): 250.000đ.

Giúp em Vũ Hoàng Hiệp HCCG 25-30B (26-5-2025): Tăng Thị Xuân Ngân (P. Vĩnh Hội): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp Cụ Huỳnh Thị Phước HCCG 25-30 (23-5-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nêu HCCG 25-28 (16-5-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Rah Lan Thư HCCG 25-24 (11/4): Bạn đọc TK số …82180 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Trương Thị Út HCCG 25-21 (31/3): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Vo Minh Thong (CK): 33.000đ, Ha Thi Van (CK): 100.000đ, Tran Dinh Long (CK): 8.182đ, Tran Quang Huy (CK): 7.911đ.

Giúp phần cháo từ thiện và bệnh nhi Ung Bướu nghèo TPHCM: Quách Thiên Tường + Quách Tố Anh + Quách Thị Quỳnh (Xô Viết Nghệ Tĩnh, TPHCM): 2.500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.