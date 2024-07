Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến ngày 23-7-2024)

Giúp chị Văn Thị Hòa HCCG 24-49 (19-7-2024): Bạn đọc (Q8): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Le Tuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …27545 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ,Tran Son (CK): 200.000đ, Le Kim Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …02983 (CK): 300.000đ, Nguyen Phuong Anh (CK): 100.000đ, Phung Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …50019 (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Anh Thuy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …95624 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …81203 (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …19791(CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …32356 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …71631(CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …11153 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …64001(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …88888 (CK): 50.000đ, Phan Thi Hoe (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …63277 (CK): 20.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ.

Giúp bé Lý Quang Trung HCCG 24-48 (15-7-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số …79717 (CK):100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK):200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK):100.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …27339 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp bé Võ Thị Ngọc Phước HCCG 24-47B (12-7-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ.

Giúp cô giáo Hoàng Thị Thùy Dung HCCG 24-47 (8-7-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Đặng Chí Thành HCCG 24-46 (3-7-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Hà HCCG 24-45 (01-7-2024): Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Ngô Thị Huyền Trân HCCG 24-44 (24-6-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ,

Giúp chị Đỗ Thị Kim Liên HCCG 24-43 (22-6-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trần Quốc Tứ HCCG 24-42 (17-6-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Cổ Ngọc Bảo HCCG 24-41 (14-6-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 24-40 (10-6-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Phương Dung (Dĩ An, Bình Dương): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Hồng Thủy HCCG 24-35 (24-5-2024): Bạn đọc TK số … 58541 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Khỏi HCCG 24-32 (13-5-2024): Bạn đọc TK số … 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Cty TNHH Trinity Viet Nam (CK): 200.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.