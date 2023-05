Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 24 đến 30-5-2023)

Giúp bé Nguyễn Bùi Ngọc Ánh HCCG 23-33 (29-5): Ông Nguyễn Đức Hào (Q10): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…5022 (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, P.Bang P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK):70.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dat Lan Muon Trinh (CK): 600.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp ông Võ Thanh Phương HCCG 23-32 (26-5):Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Ông Nguyễn Đức Hào (Q10): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Tang Tu Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…5004 (CK): 300.000 đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ngtt Minh Thuy (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK): 70.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…6979 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Tiến Anh HCCG 23-31 (22-5): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ,Ông Nguyễn Đức Hào (Q10): 500.000đ, Bạn đọc TK số…5059 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 100.000đ, Doan Van Dien (CK): 1.000.000đ, Ngtt Minh Thuy (CK): 200.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Tân HCCG 23-30 (19-5): Ông Nguyễn Đức Hào (Q10): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…6020 (CK):200.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Ngtt Minh Thuy (CK): 100.000đ.

Giúp gđ ông Bùi Văn Hùng HCCG 23-29 (15-5): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ

Giúp gđ bà Nguyễn Thị Lan HCCG 23-28 (12-5): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Ngtt Minh Thuy (CK): 100.000đ.

Giúp gđ ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5):Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Ngtt Minh Thuy (CK): 100.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Kim Anh HCCG 23-22 (11-4): Co Chi P13 Q8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (1-4): Nguyen Thi Thanh (CK): 3.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP:Bạn đọc (CK): 10.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ, Ho Thi Mai Huong (CK): 50.000đ,Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ, Binh An (CK): 30.000đ, Phan Hoang Nam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…7019 (CK): 800.000đ.

Giúp Bếp ăn Bảo Hòa: Bạn đọc TK số…1389 (CK): 500.000đ.

Báo SGGP xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.