Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 4 đến ngày 11-9-2024)

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 24-61 (9-9-2024): Lê Thị Ngọc Hạnh (P.2, Q.10): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …04743 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …86971 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …60006 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …66020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ.

Giúp bé Hồ Trần Vũ Phong HCCG 24-60 (7-9-2024): Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …94007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …42712 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …31015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Le Van Hien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …06941 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 500.000đ, Ngo Thuy Trang (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …29062 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Viet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …629031 (CK): 1.000.000đ, Le Thi Hong Yen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …12009 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …18579 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Hoàng Lý Đức HCCG 24-59 (30-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp bà Dương Thị Đức HCCG 24-58 (26-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thị Ngọc Ngân HCCG 24-57 (23-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Hứa Ngọc Linh HCCG 24-56 (19-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bé Y Nga HCCG 24-55 (16-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Lụa HCCG 24-54 (12-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hường HCCG 24-53 (9-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bé Phạm Quốc Huy HCCG 24-52 (5-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ.

Giúp bé Nay Vực HCCG 24-51 (02-8-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lộc HCCG 24-50 (29-7-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp chị Văn Thị Hòa HCCG 24-49 (19-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lý Quang Trung HCCG 24-48 (15-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp cô giáo Hoàng Thị Thùy Dung HCCG 24-47 (8-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Đặng Chí Thành HCCG 24-46 (5-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Long HCCG 24-36 (27-5-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Bach Thi Thu Ho (CK): 200.000đ, Pham Tran Thanh Tam (CK): 120.000đ, Tran Thi Nguyen Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Thu Hoan (CK): 50.000đ.

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3: Bé Phương Uyên (P.19, Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Võ Thị Đào (Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh): 3.000.000đ, Nguyễn Du (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Vũ Thị Lan (P.14, Q.10): 5.000.000đ, Vũ Thị Minh Trúc (Lương Văn Can, P.15, Q.8): 500.000đ, Ông bà Khuê - Yến (P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức): 1.000.000đ, ông Lê Văn Ngô (CB tiền khởi nghĩa - Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, Gia đình bác Lê Thấu + Phạm Thị Ti (Tô Hiến Thành, P. 15, Q.10): 5.000.000đ, Trần Thị Thoan (Điện Biên Phủ, P.10, Q.10): 2.000.000đ, Xuân Trần (TP.HCM): 200 CAD, cô Miền (Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3): 500.000đ, Võ Thị Xuân Hà (Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ, Trường Giang + Thành Vinh (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Phan Ngọc Như Ý (Q. Bình Tân): 500.000đ, Doi tuyen Hanwha Life Esports (CK): 1.000.000đ, Do Van Canh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …22019 (CK): 2.000.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 1.000.000đ, Truong Van Toi (CK): 1.000.000đ, Le Khanh Hoai (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …37217 (CK): 1.000.000đ, LS. Ngo Huynh Phuong Thao (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …06789 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …22202 (CK): 100.000đ, Tran Thi Cap (CK): 1.000.000đ, NT Cuong (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số …56786 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …37645 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …55747 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …89238 (CK): 500.000đ, Nguyen Thai Sinh (CK): 1.000.000đ, le Phuoc Tu (CK): 120.000đ, Ong Triet + Ba Quang (CK): 500.000đ, Nguyen Huu Hiep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 2.000.000đ, Le Cong Vuong Hau (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88011 (CK): 100.000đ, Tran Van Phong (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …89797 (CK): 500.000đ, Tran Ngoc Lieu (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …36367 (CK): 5.000.000đ, Dinh Nho Dung (CK): 100.000đ, To Binh Minh (CK): 2.000.000đ, ACH/Co Thuan (CK): 4.000.000đ, Bạn đọc TK số …56789 (CK): 100.000đ, Ly Si Truong (CK): 50.000đ, Nguyen Nam Cuong - 2021 Huynh Van Banh (CK): 2.000.000đ, Phan Ho Phuong Thao (CK): 500.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …10969 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …66779 (CK): 100.000đ, L.Mai (CK): 200.000đ, Dinh Thi Nhan (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nhat Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …07677 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84999 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …06008 (CK): 1.000.000đ, Bui Van Ly (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số …83544 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Phi Co (CK): 2.000.000đ, Nguyen Cuong (CK): 200.000đ, VietMark - Do Tuan Anh (CK): 5.000.000đ, Tran Ngoc Hoang Quan và gia đình (CK): 7.000.000đ, Thach Thi Tuyet Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 200.000đ, Huyen Trang (CK): 200.000đ, May Trang (CK): 500.000đ, Nguyen Viet Thang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …55549 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Tran Thanh My (CK): 500.000đ, My Thuat Chat - Nguyen Thi Vi (CK): 9.000.000đ, Bui Thi Thu Huong (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Bạn đọc TK số …00999 (CK): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.