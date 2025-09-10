Kinh tế

Bánh trung thu SweetHome Bakery: Kết nối từ trái tim đến trái tim

Trung thu là thời khắc mà một món quà không chỉ để trao, mà để chạm sâu vào trái tim, để khoảng cách không còn tồn tại, và kết nối những mối thâm giao vững bền qua năm tháng...

Với SweetHome Bakery, mỗi chiếc bánh trung thu là sự gửi gắm trọn vẹn của tấm lòng, của tình cảm và sự trân trọng. Từ hương vị tinh tế được chế biến tỉ mỉ, cho đến từng đường nét thiết kế trang nhã của hộp bánh, tất cả đều được "chạm khắc" bằng tình yêu và sự chăm chút.

Bởi với SweetHome Bakery, một món quà ý nghĩa không chỉ nằm ở vẻ ngoài chỉn chu, tinh xảo, mà còn ở "tâm hồn" bên trong, nơi tình cảm được gửi trao một cách chân thành, tinh tế và sâu sắc.

"Kết tình thâm giao", chủ đề chính của các dòng bánh trung thu năm 2025 này của SweetHome Bakery. Đó không chỉ là một lời chúc, mà còn là lời nhắn nhủ về những mối gắn kết quý giá, xứng đáng được nâng niu, gìn giữ. Để mỗi mùa trăng đi qua, tình người vẫn ở lại nguyên vẹn, ấm áp và đủ đầy.

Nổi bật trong mùa trăng năm nay là hộp "Liên Tâm", cái tên đã nói lên tất cả: kết nối từ trái tim tới trái tim. Hộp bánh gồm 6 chiếc với 6 hương vị riêng biệt: Thập cẩm đặc biệt, Jambon bát bửu, Nhân dừa hạt dưa, Phỉ thúy, Tôm xốt Tứ Xuyên, Trà thiết Quan Âm. Hộp bánh Liên Tâm là sự kết hợp hài hòa giữa vị truyền thống và nét phá cách hiện đại mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, khó quên. Giá chỉ 648.000 đồng, nhưng giá trị tinh thần mà "Liên Tâm" mang lại thì không thể đong đếm.

Không dừng lại ở đó, SweetHome Bakery còn mang đến món quà bất ngờ với bộ tứ Nguyệt Hòa, Hồng Nguyệt, Giao Hảo, Cát Tường. Đây là "Phiên bản giới hạn - Quà tặng tinh hoa chỉ 2.000 hộp toàn quốc" với "Giá tri ân mùa trăng", chỉ từ 386.000 đồng trở lên đã có thể sở hữu 1 hộp bánh.

Bộ tứ Nguyệt Hòa - Hồng Nguyệt - Giao Hảo - Cát Tường, hội tụ tinh hoa của hương vị và nghệ thuật. Mỗi chiếc bánh là một câu chuyện về sự tinh tế, về bàn tay khéo léo của nghệ nhân và tình cảm gửi gắm vào từng lớp vỏ, từng vị nhân.

SweetHome Bakery tin rằng, mùa trung thu không chỉ là lúc ngắm trăng, ăn bánh, mà còn là dịp để sẻ chia yêu thương. Một hộp bánh đẹp, ngon và giàu ý nghĩa không chỉ mang hương vị ngọt ngào, mà còn đem đến cảm giác ấm áp, gắn kết, để người nhận cảm thấy mình được trân trọng.

Trung thu năm nay, hãy để SweetHome Bakery đồng hành cùng bạn, trao đi những hộp bánh không chỉ chứa đựng hương vị tuyệt hảo, mà còn chứa cả một tấm lòng. Để mỗi món quà được trao là một sợi dây kết nối từ trái tim đến trái tim.

Các cửa hàng trong hệ thống Sweethome Bakery

* SweetHome Bakery Cao Thắng

74-74B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM

(028) 38 32 36 56

* SweetHome Bakery Bạch Đằng

324-326 Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, TPHCM

(028) 35 51 30 68

*SweetHome Bakery Xô Viết Nghệ Tĩnh

35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TPHCM

(028) 38 04 04 29

*SweetHome Bakery Hoàng Diệu

213 Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, TPHCM

(028) 38 26 51 41

*SweetHome Bakery Quang Trung

294 Quang Trung, phường Gò Vấp, TPHCM

(028) 38 94 15 74

*SweetHome Bakery Hòa Bình

177 Hòa Bình, phường Phú Thạnh, TPHCM

(028) 39 73 78 88

*SweetHome Bakery Nguyễn Sơn

194 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM

(028) 39 80 75 29

*SweetHome Bakery Bình Chánh

A1/6A1, xã Bình Hưng, TPHCM

(028) 39 80 75 28

THIÊN THẢO

